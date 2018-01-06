تکمیل زیرساخت های مذهبی حاشیه شهر یاسوج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید برازش ظهر شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان افزود: در مناطق حاشیه شهر یاسوج مساجدی نیمه کاره وجود دارد و مردم نیز توان کمی برای تکمیل این مساجد دارند.

برازش با بیان اینکه برای تکمیل این مساجد از ظرفیت خیرین نیز استفاده می شود، عنوان کرد: استفاده از این ظرفیت در گرو تکمیل این مساجد تا بخش سقف توسط مردم است.

وی افزود: ‌توجه به تخصیص اعتبار برای تکمیل این مساجد ضروری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خواستار توجه به توسعه زیرساخت های ورزشی در مناطق حاشیه نشین شد و گفت: ایجاد ظرفیت های ورزشی نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

وی افزود: ظرفیت هایی که بتوان از آن طریق جوانان را جذب کرد در این مناطق وجود ندارد.

برازش با بیان اینکه قریب به ۵۸ هزار نفر در حاشیه شهر یاسوج زندگی می کنند، خاطرنشان کرد: همچنین احداث دبیرستان صدرا در مناطق هدفگذاری شده مورد تاکید است.