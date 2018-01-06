۵ حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان دورود پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران صادق نیا در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب و پروژه پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز با عنایت و دستور و حمایت قاطع دادستان و همکاری فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دورود، جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز و پلمپ ۵ حلقه چاه عمیق صنعتی واقع در روستای «ژان و بهرام‌آباد» که به‌صورت غیرمجاز برای مصارف کشاورزی مورد بهره‌برداری قرارگرفته بودند انجام شد.

وی افزود: گروه گشت و بازرسی امور منابع آب شهرستان بر اساس قانون با هرگونه تخلف درزمینهٔ آب‌های سطحی و زیرزمینی برخورد قانونی خواهد کرد.