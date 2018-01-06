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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۵

در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح شد؛

۵ حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان دورود پلمب شد

۵ حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان دورود پلمب شد

دورود - مدیر منابع آب شهرستان دورود از پلمب پنج حلقه چاه آب غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران صادق نیا در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب و پروژه پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز با عنایت و دستور و حمایت قاطع دادستان و همکاری فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دورود، جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز و پلمپ ۵ حلقه چاه عمیق صنعتی واقع در روستای «ژان و بهرام‌آباد» که به‌صورت غیرمجاز برای مصارف کشاورزی مورد بهره‌برداری قرارگرفته بودند انجام شد.

وی افزود: گروه گشت و بازرسی امور منابع آب شهرستان بر اساس قانون با هرگونه تخلف درزمینهٔ آب‌های سطحی و زیرزمینی برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 4192187

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