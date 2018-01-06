  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

استاندار قزوین:

گزینش افراد در ادارات بر اساس فضای جامعه و شرایط زندگی باشد

گزینش افراد در ادارات بر اساس فضای جامعه و شرایط زندگی باشد

قزوین- استاندار قزوین گفت: روشهای گزینش نیروی انسانی در ادارات استان باید متناسب با فضای جامعه و نیازهای روز باشد و شرایط زندگی افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز شنبه در جلسه با مسئولان هسته گزینش دستگاه های اجرایی که در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: سالروز صدور فرمان امام راحل در خصوص تشکیل نهاد گزینش در کشور فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به جایگاه گزینش در کشور است.

وی افزود: شاید یکی از جاهایی که خدمات انجام شده در آن نمود زیادی ندارد و دیده نمی شود همین هسته های گزینش باشد اما باید پذیرفت نقش شما بسیار مهم و تعیین کننده است.

زاهدی بیان کرد: باید فضای زندگی افراد را در گزینش ها مورد توجه قرار دهیم و نمی توان فقط بر اساس ملاک های ثابتی تصمیم گیری کرد بلکه لازم است با توجه به شرایط و نیازهای روز حرکت کنیم.

وی یادآورشد: هر نظام و حکومتی و حتی شرکتهای خصوصی برای اینکه متناسب با ساختار و اهداف خود، نیروی انسانی مناسبی را جذب کنند نیازمند گزینش هستند اما روشها و نوع نگرشها تفاوت دارد.

زاهدی تصریح کرد:فرمان امام راحل بدلیل تغییر ساختار حکومت در زمان انقلاب اسلامی بود و در آن مقطع بیش از هر زمانی به گزینش نیرو برای دستگاه ها نیاز داشتیم و جایگاه گزینش ویژه بود.

وی گفت: باید بررسی کنیم آیا در نحوه گزینش نیرو در دستگاه های اجرایی موفق عمل کرده ایم یا نه زیرا بخشی از توقع و خواسته های مردم در دستگاه ها تامین نشده است.

استاندار قزوین بیان کرد: باید در برخی شاخص های گزینشی تجدید نظر و بازنگری کنیم و ببینیم همه ملاک ها در تناسب افراد برای جذب در دستگاه ها رعایت می شود.

وی اظهارداشت: باید از نگاه روانشناسی در گزینش ها استفاده شود و در جذب افراد در پست ها به این موضوع اهمیت دهیم تا از جابجایی های بی مورد جلوگیری شود.

استاندار قزوین همچنین گفت: باید روشهایی را پیاده کنیم تا هر فرد برا اساس روحیات و توانمندی و تخصص بتواند در مسئولیتی قرار گیرد و هماهنگی ها بالا باشد تا کارآمدی دستگاه بالا برود.

وی افزود: توجه به میزان صداقت در گزینش ها بسیار اهمیت دارد و لازم است به سخنان صادقانه متقاضی در گزینش ها احترام گذاشت و در کنار آن با شناسایی افراد لایق سعی کنیم عدالت در جذب افراد رعایت شود و حق کسی پایمال نشود.

زاهدی در ادامه یادآورشد: از مسئولان گزینش انتظار داریم به حیثیت و آبروی افراد در گزینش ها توجه کنند و فقط نظر و دیدگاه دیگران را ملاک تصمیم خود قرار ندهند.

کد مطلب 4192189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها