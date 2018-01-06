گزینش افراد در ادارات بر اساس فضای جامعه و شرایط زندگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز شنبه در جلسه با مسئولان هسته گزینش دستگاه های اجرایی که در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: سالروز صدور فرمان امام راحل در خصوص تشکیل نهاد گزینش در کشور فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به جایگاه گزینش در کشور است.

وی افزود: شاید یکی از جاهایی که خدمات انجام شده در آن نمود زیادی ندارد و دیده نمی شود همین هسته های گزینش باشد اما باید پذیرفت نقش شما بسیار مهم و تعیین کننده است.

زاهدی بیان کرد: باید فضای زندگی افراد را در گزینش ها مورد توجه قرار دهیم و نمی توان فقط بر اساس ملاک های ثابتی تصمیم گیری کرد بلکه لازم است با توجه به شرایط و نیازهای روز حرکت کنیم.

وی یادآورشد: هر نظام و حکومتی و حتی شرکتهای خصوصی برای اینکه متناسب با ساختار و اهداف خود، نیروی انسانی مناسبی را جذب کنند نیازمند گزینش هستند اما روشها و نوع نگرشها تفاوت دارد.

زاهدی تصریح کرد:فرمان امام راحل بدلیل تغییر ساختار حکومت در زمان انقلاب اسلامی بود و در آن مقطع بیش از هر زمانی به گزینش نیرو برای دستگاه ها نیاز داشتیم و جایگاه گزینش ویژه بود.

وی گفت: باید بررسی کنیم آیا در نحوه گزینش نیرو در دستگاه های اجرایی موفق عمل کرده ایم یا نه زیرا بخشی از توقع و خواسته های مردم در دستگاه ها تامین نشده است.

استاندار قزوین بیان کرد: باید در برخی شاخص های گزینشی تجدید نظر و بازنگری کنیم و ببینیم همه ملاک ها در تناسب افراد برای جذب در دستگاه ها رعایت می شود.

وی اظهارداشت: باید از نگاه روانشناسی در گزینش ها استفاده شود و در جذب افراد در پست ها به این موضوع اهمیت دهیم تا از جابجایی های بی مورد جلوگیری شود.

استاندار قزوین همچنین گفت: باید روشهایی را پیاده کنیم تا هر فرد برا اساس روحیات و توانمندی و تخصص بتواند در مسئولیتی قرار گیرد و هماهنگی ها بالا باشد تا کارآمدی دستگاه بالا برود.

وی افزود: توجه به میزان صداقت در گزینش ها بسیار اهمیت دارد و لازم است به سخنان صادقانه متقاضی در گزینش ها احترام گذاشت و در کنار آن با شناسایی افراد لایق سعی کنیم عدالت در جذب افراد رعایت شود و حق کسی پایمال نشود.

زاهدی در ادامه یادآورشد: از مسئولان گزینش انتظار داریم به حیثیت و آبروی افراد در گزینش ها توجه کنند و فقط نظر و دیدگاه دیگران را ملاک تصمیم خود قرار ندهند.