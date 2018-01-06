به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصاد استان در محل استانداری زنجان، به اهداف لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در عرصه اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال است و بحث ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فقر است.
وی تصریح کرد: ۹۸۰ هزار فرصت شغلی در بودجه سال آینده به وجود خواهد آمد که دولت در این بخش افزایش حاملهای انرژی را پیشنهاد کرده که با ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان از این راه برای ایجاد اشتغال صرف خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان به پرداخت یارانه اشاره کردو گفت: یارانه به نیازمندان پرداخت میشود و ۱۹ هزار میلیارد تومان از بابت یارانه صرفه جویی میشود.
طهماسبی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال ۹۷ پرداخت یارانه به نیازمندان ۳ الی ۴ دهم برابر میشود و نیازمندانی که مستحق هستند یارانه دریافت خواهند کردو عدالت اجتماعی برقرار خواهد شد چرا که در سالهای گذشته پرداخت یارانه هدفمند نبوده است و پرداخت یارانهها چند سال گذشته بدون احصای نیازها و تفکیک بخشها انجام شده است.
وی افزود: ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانهبگیر هستند ودر سال آینده بخش عمدهای از این یارانه بگیران آزاد میشود ویارانه نیازمندان افزایش مییابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ابراز کرد: شفافیت یکی از ویژگیهای بودجه سال آینده است و در لایحه بودجه سال آینده افزایش بودجه حوزه سلامت نیز در دستور کار قرار گرفته است و ۶۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری پروژههای عمرانی دولتی به بخش خصوصی در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
طهماسبی گفت: افزایش میزان تسهیلات مالی خارجی و انتقال از بودجهریزی به شیوه سنتی و جایگزینی نظام بودجه عملیاتی از دیگر بندهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ است.
وی تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی و انتقال فشار مالیاتی از قشر اصناف و حقوقبگیران به اشخاصی که تاکنون مالیات پرداخت نکردهاند از بخشهای در نظر گرفته شده برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ است و باید مدیران هرچه دقیقتر از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خبر داشته و پاسخگوی افکار عمومی باشند.
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