۹۰ درصد از هیئت های ایلام دارای خانه های ورزشی هستند

بهروز حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درصدد هستیم که برای تمام رشته های ورزشی مشکل خانه های ورزشی آنها را به صورت تخصصی برطرف کنیم که اقدامات بسیار خوبی در این جهت انجام شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون می توان گفت شاید بیش از ۹۰ درصد از هئیت های ورزشی استان دارای خانه های ورزشی هستند، تعداد باقیمانده از رشته ها از جمله رشته تنیس روی میز نیز درصدد هستیم که به صورت ویژه فضاهایی که به زودی بایستی به ما واگذار شود، قطعا مشکل این ورزشکاران رشته های ورزشی نیز برطرف خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام با اشاره به واگذاری فضای پایگاه قهرمانی به رشته های ورزشی گفت: در حال حاضر چون ساخت و ساز و نظارت زیر نظر شرکت توسعه تهران است و ما به عنوان دستگاه بهره بردار از این فضاها استفاده می کنیم، قول مساعد در این راستا به ما داده اند که این فضاها را در اختیار ورزشکاران و هیئت ها قرار دهند.

وی تصریح کرد: سالن هایی که در ورزشگاه قلاویزان هستند یک سری کارهای تکمیلی و تجهیزات نیاز دارند، در اولین فرصت این اقدامات انجام می گیرد، همچنین بحث توسعه پایگاه قهرمانی را در آن مکان داریم.