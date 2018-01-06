ارزش سهام بورس خراسان جنوبی به ۴۴۵ میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هریوندی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آذر ماه امسال ۱۸ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۶۶۵ سهم به ارزش ۴۲ میلیارد ریال در تالار بورس استان داد و ستد شد ه است که ۵۲ درصد آن مربوط به خرید سهام و ۴۸ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی با بیان اینکه مجموع ارزش سهام معامله شده در تالار بورس استان خراسان جنوبی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۴۴۵ میلیارد ریال بوده است، گفت: همچنین هزار و ۹۹۳ نفر ساعت کلاس آموزشی در تالار بورس منطقه‌ای استان برگزار شده است.

مدیر بورس منطقه‌ای خراسان جنوبی عنوان کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۳۲۱ کد معاملاتی جدید نیز افتتاح شده است که سهم آذرماه ۶۳ کد معاملاتی بوده است.

هریوندی با بیان اینکه در آذرماه شاخص کل شش هزار و ۷۳۴ واحد افزایش داشته است، یادآور شد: کد معاملاتی اولین گام برای ورود به بازار سرمایه است که آموزش و فرهنگ سازی برای استفاده از این کدها یکی از مهم ترین رسالت‌های تالارهای بورس است.

وی خاطرنشان کرد: پنج شرکت کارگزاری در استان فعالیت دارند که در راستای ایجاد شعب در برخی از شهرستان های استان تلاش می‌کنیم.