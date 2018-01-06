رونمایی از پوستر نخستین جشنواره ملی موسیقی سورناوا در دره شهر

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور علی اکبر شفیع زاده فرماندار دره شهر، نیاکان مدیرکل ارشاد اسلامی استان، مسئول ارشاد اسلامی شهرستان و جمعی از هنرمندان شهرستان مراسم رونمایی از پوستر نخستین جشنواره ملی موسیقی سورناوا در محل فرمانداری دره شهر برگزار شد.

این جشنواره با حضور هنرمندان برجسته ملی و میهمانان بین المللی به مدت سه روز از پنجم اسفند ماه لغایت دهم اسفند ماه، در دو بخش سورنا نوازی و شادیانه های اقوام ایرانی در راستای ایجاد شادی،نشاط و اتحاد اقوام ایرانی در شهر تاریخی سیمره برگزار می شود.