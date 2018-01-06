به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بیجندی قبل از ظهر شنبه در آیین اختتامیه اولین رویداد کارآفرینی محصولات کشاورزی با محوریت محصولات سالم (مکس) که به میزبانی مجتمع جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد، با بیان اینکه امروز نگاه جهاددانشگاهی در مقوله کارآفرینی، نگاه ویژه به مناطق کم‌برخوردار است، افزود: این امیدواری وجود دارد که تا بتوانیم از ۶۴۵ رویداد کارآفرینی، قسمتی نیز در مناطق کم‌برخوردار برگزار شود.

وی از مطالعه سه طرح ملی توسط جهاددانشگاهی خبر داد و تصریح کرد: یکی از این طرح‌ها، طرح ملی نظام جامعه هدایت شغلی است که در این طرح، دانشجویان علاوه بر پرونده کسب و کار، در زمینه اشتغال نیز دارای پرونده هستند؛ چرا که معتقدیم فرآیند آموزش زمانی کامل می‌شود که هم دانش، هم نگرش و هم مهارت رخ دهد.

بیجندی از بازنگری ‌و آسیب‌شناسی رشته‌های تحصیلی به‌عنوان دومین طرح ملی در حال مطالعه توسط جهاددانشگاهی کشور یاد کرد و ادامه داد: این طرح بسیار حائز اهمیت است و این به آن خاطر است که یکی از دلایل عدم اشتغال دانشجویان در شغل‌های مناسب همین موضوع است.

رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی در خصوص سومین طرح ملی در حال مطالعه توسط این نهاد انقلابی، اظهار کرد: سومین طرح ملی در حال مطالعه تحت عنوان پیاده‌سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی است که یکی از بحث‌های جدی این طرح ملی که در حال حاضر در هشت استان در حال پیاده‌سازی است، برگزاری رویدادهای کارآفرینی با همکاری دستگاه‌های مختلف در استان‌ها است.

در آیین اختتامیه اولین رویداد استارت‌آپی محصولات کشاورزی با محوریت محصولات سالم، تیم سیپام توانست رتبه اول این رویداد را از بین ۱۰ تیم کسب کند. همچنین تیم «کیت محصول سالم» و تیم «گلخانه هوشمند کوچک» به ترتیب مقام دوم و سوم را به دست آوردند.