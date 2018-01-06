سالانه ۱۰ درصد ازجمعیت تحت پوشش زنجان از چرخه حمایتی خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری ظهر شنبه در جلسه کار گروه اجتماعی استان زنجان، از پرداخت ۳ هزار و ۲۶۱ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه و اشتغال به مددجویان کمیته امداد و اقشار نیازمند استان زنجان در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد ۲ هزار و ۷۱۵ فقره در قالب تسهیلات کارگشایی و قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد و اقشار نیازمند استان زنجان با مبلغ ۶ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵ درصد رشد داشته است.

وی به پرداخت ۵۴۶ فقره وام اشتغال اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال مبلغ ۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان تسهیلات اشتغال از طریق صندوق امداد ولایت استان زنجان به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند پرداخت شده که از نظر حجمی ۹۴ درصد و از نظر ریالی بیش از ۱۶۰ درصد رشد داشته است.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۴ هزار و ۳۴۸ فقره حساب در صندوق امداد ولایت استان زنجان افتتاح شده است.

صفری ابراز کرد: کمیته امداد امام خمینی استان زنجان ۴۰ هزار نفر معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ خانوار را تحت پوشش دارد و در این راستا ۷۸۸ نفر بیمار خاص، سه هزار و ۱۰۰ دانش آموز، ۵۲۹ دانشجو و ۱۳ هزارزن سرپرست خانوار و ۱۷ هزار سالمند و سه هزار ۱۹۷ خانواده مستأجر تحت پوشش کمیته امداد هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: سالانه ۱۰ درصد از جمعیت تحت پوشش استان زنجان از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می شوند و این نهاد برانسان محوری تاکید دارد و فقر پروری جلوگیری می‌کند و این نهاد توانمند سازی محرومین را در دستور کار جدی خود دارد و حفظ کرامت انسانی و ارائه خدمات را از رویکردهای اصلی خود قرار داده است.

صفری تصریح کرد: این مددجویان تحت پوشش در یک پروسه زمان‌دار وارد چرخه حمایتی کمیته امداد شده و در یک پروسه زمانی هم از چرخه حمایتی این نهاد خارج می‌شوند چرا که خودشان توانمند می‌شوند.

وی افزود: این نهاد در راستای توانمند کردن مددجویان حمایت لازم از مددجویان دارد و مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد افراد توانمند و خلاقی هستند و برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی به صورت برنامه‌ریزی شده و با پیوست فرهنگی ارائه می‌شود.