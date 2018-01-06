عضویت دانشگاه الزهرا(س) در آژانس دانشگاه های فرانسه زبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، با پیگیری گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات و مدیریت همکاری های علمی و بین المللی، دانشگاه الزهرا(س) توانست عضو آژانس دانشگاههای فرانسه زبان شود.

هیات مدیره این آژانس در شهر پاریس، درخواست رسمی و پرونده دانشگاه الزهرا(س) مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد.

پذیرفته شدن دانشگاه الزهرا(س) به معنی استفاده همه رشته ها و حوزه های دانشگاه از مجموعه امکانات و همکاری های است که آژانس‌ در اختیار دارد.

تعهدات و وظایف این آژانس بر پایه احترام به اصول و ارزش های تفاوت فرهنگی و مشارکت و همکاری بنا شده است.

تسهیل دسترسی اعضا به منابع جهانی موسسات عضو، تسهیل در گسترش پروژه های بین منطقه ای و همکاری های میان موسسات عضو و همراهی آنان در آماده سازی و تدوین پروژه های علمی بر پایه ی برنامه ریزی چهارساله آژانس دانشگاهی فرانسوی زبان، فراهم آوردن امکان دسترسی موسسات عضو به ابزارها و منابع آموزشی منطبق با نیازها و بافت منطقه ای از جمله تعهدات آژانس دانشگاه های فرانسه زبان به اعضا است.

همچنین فراهم سازی امکان استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی برای آموزش و تحقیق، مطلع سازی مداوم همه موسسات عضو از فعالیت های اصلی با ماهیت علمی یا نهادی که توسط آژانس دانشگاهی فرانسوی زبان تنظیم می شود، تضمین پیشرفت و توسعه دانشگاه های عضو شبکه و فعالیت های آنها به کمک امکانات مختلف ارتباطی که آژانس داراست از دیگر تعهدات این آژانس برای دانشگاه های عضو است.

درحال حاضر دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، امیرکبیر و و برخی دیگر از دانشگاه های مهم ایران عضو این نهاد هستند.