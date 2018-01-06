پرستاران چشم انتظار خبر خوش کمیسیون تلفیق/تعرفه پرستاری ۱۰ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی‌مقدم با بیان اینکه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۱۰ سال قبل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهارداشت: برای اجرایی شدن این قانون در مسیر شورای عالی بیمه به‌ طور مکرر بحث تأمین منابع مطرح می‌شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در برنامه ششم توسعه دولت مکلف به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شد، افزود: از این‌رو در شهریور ۹۶ سازمان نظام پرستاری کشور پیشنهاد اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این قانون را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به نظر موافق وزارت بهداشت برای اجرای این قانون، گفت: براین اساس این پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و از آن به معاونت اجتماعی سازمان منتقل که این معاونت به‌علت کمبود منابع با آن موافقت نکرد.

شریفی‌مقدم با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با کمیسیون بهداشت و درمان، افزود: در یکشنبه در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان بنده به‌همراه دوستان حضور یافتم و دلایل ضرورت در نظر گرفتن این نیزان اعتبار برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را عنوان کردم.

وی گفت: در تبصره بند ث ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا از محل منابع بودجه عمومی قانون را اجرا کند که در آنجا اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با نظر مساعد آن را پذیرفتند و دو روز پیش این پیشنهاد به کمیسیون تلفیق ارائه شد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری، اظهار امیدواری کرد پرستاران در آستانه روز پرستار، شاهد تامین منابع برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری این قانون ۱۰ سال بر زمین مانده باشند.