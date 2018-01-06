مردم شاهرود حماسه آفرین شدند/ راهپیمایی کفن پوشان عاشق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه همزمان با سراسر کشور خیابان ها در اکثر شهرهای ایران شاهد برپایی راهپیمایی علیه اقدامات گستاخانه فتنه گران بود که در این بین شاهرود نیز با حضور شکوهمند مردم صحنه ای از همدلی و وحدت را به رخ جهان کشید، مسیر راهپیمایی از ابتدای میدان جمهوری آغاز شد درابتدای راه افراد از خیابان های اطراف همانند رودهای کوچک می کوشیدند تا خود را به این سیل خروشان وحدت برسانند عده ای کفن های سفید پوشی را که روی آن ها با قرمز نوشته شده بود جانم فدای رهبر را بین شرکت کنندگان توزیع می کردند و در دست کودکان پرچم سه رنگ ایران که همبستگی را تداعی می کند، را می شد مشاهده کرد.

سیل خروشان مردم به خیابان آمده است

کودکی چادر مادرش را محکم در دست گرفته بود و جمعیت را از پشت سر خود دنبال می کرد افرادی که از روستاهای اطراف آمده بودند تا یک بار دیگر مشت های گره کرده خود را به آسمان بلند کنند و بگویند برای آرمان های اسلام و نظام مانند کوه شاهوار پابرجا ایستاده اند.

در بین راه کسبه نیز با بستن مغازه های خود به این سیل خروشان پیوستند و مسئولان نیز در بین مردم همراه با صدای مردم فریادفتنه گر نابود است را سر دادند، جوانی عکس رهبر معظم انقلاب را بر گونه خود چسبانده بود و به دوربین هایی که به دنبال سوژه های ناب بودند لبخند می زد عکس نوشته ها بین مردم دست به دست می گشت و با هرفریادی مانند تاج بالای سر مردم قرار می گرفت.

صدا و سیما برای تصویر گری جمعیت مجبور به استفاده از بالابر شد و ناگزیر همه به دنبال یافتن پله ای بودند تا بتوانند با بالارفتن از آن این جمعیت انبوه را بهتر نظاره کنند.

امروز روز همبستگی و وحدت مردم در برابر فتنه های بیگانگان بود، دشمنی که می کوشد تا از هر طریق سیاست های خود را در ایران اعمال کند، دشمن امروز با دیدن این سیل خروشان قطعا به عقب خواهد رفت.

حجت‌الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود در این مراسم راهپیمایی با تأکید بر اینکه مرز نقد، خواسته‌ها و مطالبات از آشوب و ناامنی جدا است، ابراز داشت: آیا با آتش زدن بانک‌ها مشکل گرانی حل می‌شود، به صحنه آمدن مردم به معنای کنار گذاشتن نقدها نیست بلکه مطالبات به‌حق مردم و اعتراضات باید توسط مجلس و قوه قضائیه پیگیری شود.

وی بابیان اینکه اعتراضات مردمی را بارها از تریبون نماز جمعه با صدای بلند فریاد زدیم، افزود: در شرایطی که برخی کارگران در همین شهر شاهرود چند ماهه حقوق خود را دریافت نکردند آیا هیچ غیرتمندی اجازه می‌دهد تا به بهانه مطالبات دشمنان شاد شوند.

دشمن ولایت را هدف قرار داده است

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه مردم غیرتمند ایران اسلامی با حضور پرشور بار دیگر حمایت خود را از دین اسلام و ولایت اعلام کردند، ابراز داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی دشمن همواره پنج ویژگی انقلاب شامل دارا بودن نظام ولایی، هویت ایرانی، اسلام، امنیت و وحدت کشور ما را هدف قرار داد که مردم امروز انزجار خود را از عده قلیل فتنه‌گرانی که به تبعیت دشمنان قسم‌خورده این کشور روزهای اخیر فتنه آفریدند را به‌درستی اعلام کردند.

امینی در ادامه تصریح کرد: خدا را شاکریم که خداوند، دشمنان ایران را از احمق‌ها قرارداد، اگر در ماه‌های اخیر فتنه 88 علیه دین اقدام کردند در فتنه اخیر با حماقت خودشان در روزهای اول مساجد را به عنوان شناسنامه دین آتش زدند حتی در برخی از مناطق امام‌زاده، حسینیه و نخل را سوزاندند که نشان دهند این‌ها با دین، اسلام و هویت ما کاردارند.

وی افزود: هیچ کشوری را سراغ نداریم که معترضان و آشوب گران پرچم خودشان را آتش بزنند، امروز ملی‌گراهای ما اگر ملیت دارند باید به این اعتراض بپیوندند پرچم هویت یک ملت است.

دولت حقیر عربستان نمی تواند در برابر ملت بیدار ایران توطئه کند

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه دشمن می‌خواست تا ناامنی را به ظن باطل خودشان در ایران نهادینه کند، ابراز داشت: خوشبختانه ملت هوشیار و بیدار ما به برکت خون شهدا و اطاعت از رهبر معظم انقلاب نقشه دشمن را نه حالا بلکه در این چهار دهه فهمیده و در همه صحنه‌ها به‌موقع اقدام کرده است.

امینی بابیان اینکه اگر با حفظ داشته‌ها و ارزش‌های خودمان به قله‌های بلند سربلندی، عزت و استقلال بیشتر از این خواهیم رسید، تصریح کرد: در این حادثه، دولت حقیر عربستان که با حمایت آمریکا، اسرائیل و همه کشورهای منطقه از پس ملت یمن برنیامد با تصور اینکه می‌تواند با ثروت، تبلیغات، سایت‌ها و کانال‌هایی که اختیار دارد به مردم لطمه وارد کند وارد کارزار شد.

وی بابیان اینکه امروز ملت ما هوشیار هستند و باید ملی‌گراها نیز بیدار شوند، ابراز داشت: دشمنان دلسوز و به دنبال رفع بیکاری برای ما نیستند، سیاست‌های آن‌ها در عراق و سوریه چیزی جز داعش و ناامنی از استکبار برجای نگذاشت، حال کدام ایرانی غیرتمند با این چهار دهه تجربه حاضر می‌شود که به دهان دشمنی نگاه کند که هر جا پا گذاشت ناامنی بیکاری بی‌عزتی در آن کشورها آورد، این‌ها تجربه‌های تلخی است که ملت ما آگاه هستند.

مسئولان مصالح مردم و نظام را در اولویت قرار دهند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در جمع مردم شاهرود با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی تاکنون با فتنه‌های زیادی دست به گریبان بوده است، ابراز داشت: امروز دشمن سیاست توطئه و نیرنگ و فتنه را در کشورهای اسلامی دنبال می کند لذا باید با پیروی از ولایت فقیه نشان دهیم که پشتیبان نظام هستیم و هموراه توطئه های دشمن را خنثی می کنیم.

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری در ادامه تصریح کرد: مسئولان باید با تلاش شبانه روزی خود همواره مصالح مردم و نظام را در راس امور قرار دهند چرا که دشمن همواره می‌خواهد تا از هر فرصت‌ی برای بهره کشی سیاسی خود و نفوذ در ایرلن استفاده کند لذا باید هوشیار باشیم.

وی افزود: دشمن با تصور اینکه مردم با شایعه‌سازی و تفرقه‌افکنی و اختلافات ظاهری از نظام و انقلاب روی بر می‌گردانند، فتنه جدید را خلق کرد در صورتی که مردم عاشق انقلاب و ولایت هرگز فریب توطئه دشمنان و منحرفان را نخواهد خورد و توطئه های دشمن را به موقع شناسایی و رفع می کنند.