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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

نماینده اردبیل صدرنشین لیگ برتر کاناپولوی مردان شد

نماینده اردبیل صدرنشین لیگ برتر کاناپولوی مردان شد

هفته دوم لیگ برتر کانوپولوی مردان با ادامه صدرنشینی تیم آرتا صنعت کشاورز اردبیل همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر ، باشگاه هیات قایقرانی زنجان در استخر شهید شهبازی این شهر میزبان هفته دوم رقابت های لیگ برتر کانوپولو آقایان بود. در این هفته از رقابت ها ۵ تیم حضور داشتند و ۱۰ مسابقه انجام شد.

نتایج مسابقات هفته دوم به شرح زیر است:

*  بسیج هیات تهران صفر - آوای شهرکرد ۷

*  هیات قایقرانی زنجان ۵- پارسیان زاگرس کرمانشاه ۴

*  اردوگاه شهید رسولی نوشهر ۶ - آوای شهرکرد ۷

*  بسیج هیات تهران ۵ - پارسیان زاگرس کرمانشاه ۴

*  هیات قایقرانی استان زنجان ۲- اردوگاه شهید رسولی نوشهر ۳

آوای شهرکرد ۲ - پارسیان زاگرس کرمانشاه ۵

*  بسیج هیات تهران ۸- اردوگاه شهید رسولی نوشهر ۴

*  هیات قایقرانی استان زنجان ۴- آوای شهرکرد ۸

*پارسیان زاگرس کرمانشاه ۶ - اردوگاه شهید رسولی نوشهر ۶

 * هیات قایقرانی استان زنجان ۴ - بسیج هیات تهران ۵

بر این اساس در پایان هفته دوم رقابت ها باشگاه آرتا صنعت کشاورز اردبیل با ۳ بازی، ۹ امتیاز و تفاضل ۱۰+ در صدر جدول باقی ماند، باشگاه آوای شهرکرد با ۴ بازی، ۹ امتیاز و تفاضل ۹+ در رده دوم قرار گرفت و بسیج هیات تهران با ۴ بازی ۹ امتیاز تفاضل ۱- جایگاه سوم را از آن خود کرد.

بر اساس تصمیم کمیته کانوپولو به درخواست باشگاه های حاضر در لیگ، این رقابت ها تا پایان دی ماه به دلیل برگزاری امتحانات مدارس و دانشگاه ها تعطیل خواهد شد.

کد مطلب 4192247

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