ورود سامانه سرد بارشی به گلستان/دمای هوا ۱۲ درجه کاهش می یابد

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین الگوهای پیشیابی در سطح استان گلستان اظهار کرد: از عصر شنبه سامانه سرد بارشی از سمت غرب به استان گلستان نفوذ می کند وموجب کاهش ۱۲ درجه ای دما استان گلستان می شود.

وی افزود: بارش برف و مه غلیظ در ارتفاعات، بارش باران و وزش باد از جمله پیامدهای این سامانه سرد است.

داداشی ادامه داد: این سامانه تا اواخر یکشنبه شب در استان فعال خواهد بود و بعد از آن به تدریج از استان خارج خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: در این ایام شهرهای غرب استان گلستان دمای بین یک تا سه درجه و شهرهای شرق استان دمای بین صفر و یک درجه را تجربه خواهند کرد.