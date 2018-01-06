به گزارش خبرنگار مهر، با حکم محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا مس‌فروش از سمت خود در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برکنار و بار دیگر یداله صادقی رئیس این سازمان شد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: قرار است تودیع و معارفه مس‌فروش و صادقی فردا یکشنبه برگزار شود.

این بار اولی نیست که محمدرضا مس‌فروش از سمت خود در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برکنار شده و یداله صادقی جایگزین وی می شود.

طی سال‌های گذشته، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دو رئیس بیشتر نداشته و تصدی این سازمان بین دو فرد مذکور جابه جا شده است.

پیش از این یداله صادقی معاون امور اقتصادی وزیر صنعت بوده و از محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت حکم خود را دریافت کرده بود.