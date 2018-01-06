طالبان ۲۰ غیر نظامی را در افغانستان ربود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «جمیله امینی» عضو شورای ولایتی فراه گفت که طالبان ۲۰ غیر نظامی را در مسیر شهر «بالابلوک» از ماشین پیاده کرده و به محل نامشخصی انتقال داده اند.

این عضو شورای ولایتی از نهادهای امنیتی افغانستان خواست که گام‌های عملی را در راستای تامین امنیت مسیرهای ارتباطی شهر بالابلوک اتخاذ کنند.

این در حالی است که تاکنون مقام‌های محلی فراه درباره ربوده شدن غیرنظامیان از سوی طالبان ابراز نظری نکرده‌اند.

لازم به ذکر است که طالبان ۳ تن از شهروندان ولایت فراه از جمله نگهبان رئیس امنیت ملی این ولایت را روز پنج شنبه گذشته پس از ربودن، تیرباران کرده بود.

گفتنی است که بالابلوک، از جمله شهر های ناامن ولایت فراه به شمار می رود و طالبان در این شهر حضور گسترده و فعالی دارد و هر از گاهی دست به اقداماتی علیه نیروهای دولتی افغانستان می‌زند.