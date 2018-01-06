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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

انفجار در غرب بغداد یک کشته و ۳ زخمی برجای گذاشت

انفجار در غرب بغداد یک کشته و ۳ زخمی برجای گذاشت

در پی انفجار یک بمب دست ساز در نزدیکی یک مرکز تجاری در غرب بغداد دست کم یک نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، یک منبع امنیتی عراقی از انفجار بمب دست ساز در غرب بغداد خبر داد.

بر اساس این خبر، یک بمب دست ساز در نزدیکی یک مرکز تجاری در منطقه «زیدان» در شهر «ابوغریب» در غرب بغداد کار گذاشته شده بود که در پی انفجار آن یک غیرنظامی عراقی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر نیروهای حشد شعبی عراق موفق شدند حمله عناصر گروهک تروریستی داعش در نزدیکی بلندی های «حمرین» را خنثی کنند.

یک منبع امنیتی اعلام کرد که دو خودروی وابسته به تروریست های داعش از بخش صحرایی نزدیک به بلندی های حمرین در دیالی در حال نزدیک شدن به خطوط دفاعی نیروهای حشد شعبی بوده که نیروهای بسیج مردمی عراق ضمن خنثی کردن این حمله تمام تروریست ها را به هلاکت رساندند.

در پی این حمله نیروی هوایی ارتش عراق به گشت زنی هوایی پرداخته اند تا از شکل گیری حملات مشابه جلوگیری شود.

کد مطلب 4192276

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