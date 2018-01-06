صنعت و کشاورزی جوابگوی اقتصادی استان فارس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اتاق شیراز، جمال رازقی در جلسه مشترک هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و کمیسیون گردشگری اتاق شیراز بیان کرد: بخش صنعت و کشاورزی جوابگوی اقتصاد استان فارس نیست و تنها راه ایجاد رونق اقتصاد در کشور و استان فارس، توجه به حوزه گردشگری است که استان فارس در این زمینه پتانسیل های فراوانی دارد.

وی افزود: سرمایه های استان فارس در بخش گردشگری از جمله تخت جمشید، سعدیه، حافظیه و باغ ارم در بین مردم داخل و خارج از کشور جایگاه ویِژه ای دارند که متاسفانه ابزار مناسب جهت جذب و ارائه خدمات به گردشگران و بهره گیری از این ظرفیت ها در استان وجود ندارد.

رازقی با بیان اینکه نیاز حوزه گردشگری استان، به روز بودن است اظهارداشت: انتظار ما از کمیسیون گردشگری اتاق شیراز تدوین طرح جامع گردشگری استان، برگزاری استارت آپ ها و انجام کارهای بزرگ در حوزه گردشگری استان است.

وی اضافه کرد: حرکت اتاق شیراز در دو سال اخیر در جهت دانش بنیان کردن فعالیت ها بوده است به طوری که شورای پژوهش این اتاق متشکل از اساتید برجسته دانشگاه در حوزه اقتصاد تشکیل شده که موارد مطرح شده در کمیسیون ها و بخش های دیگر اتاق به صورت تخصصی در این شورا بررسی می شود.

رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه تلاش ما در اتاق شیراز ارائه خدمات در سطح اتاق های بین المللی و نسل چهارم است ادامه داد: امروز چهره اتاق شیراز علمی است و ما در اتاق شیراز آماده همکاری برای انجام کارهای پژوهشی در حوزه گردشگری در استان هستیم.

رازقی عنوان داشت: رسالت اتاق بازرگانی تلاش برای رفع موانع کسب و کار از طریق مشاوره با قوای سه گانه درکشور و پیگیری و انجام کار مطالعاتی و ارائه پیشنهادهای مناسب است لذا از برنامه ها و ایده ها در حوزه های مختلف اقتصادی استان از جمله بخش گردشگری حمایت می کنیم.

وی تصریح کرد: همانطور که استان فارس ظرفیت های زیادی در حوزه گردشگری دارد مشکلات فراوانی نیز در این حوزه دارد که برای رفع این مشکلات و رونق در این بخش باید از ظرفیت های اتاق بازرگانی از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و ملی و کمیسیون ماده 12 استفاده شود.

رازقی با توجه به وجود بیش از سه هزار اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی کشورمان افزود: بخش گردشگری می تواند معضلات بخش اشتغال استان را حل کند که فعالان بخش مشکلات بخش گردشگری استان باید مشکلات این بخش را احصا کنند تا با بهره گیری ازظرفیت های قانونی، آنها را رفع کنیم.

اصغر ظریفکارفرد عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی شیراز نیز گفت: کمیسیون گردشگری اتاق شیراز مورد وثوق همه صنوف و فعالان بخش گردشگری استان است به طوری که امروز این کمیسیون به مکانی برای تجمیع ایده ها و افکار در حوزه گردشگری استان است.

وی بیان کرد: این کمیسیون توانسته با بهره گیری از خرد جمعی طرح های مطلوبی از جمله مثلث طلایی گردشگری را در استان مطرح و اجرا کند.

ظریفکارفرد ادامه داد: تلاش ما بر بهره گیری از نظر و ایده های همه صاحبنظران در حوزه گردشگری استان است که برنامه های خوبی در این زمینه در دست اجرا داریم.