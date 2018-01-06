استان اردبیل ۴.۵ میلیارد تومان به زلزله کرمانشاه کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر شنبه در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه هلال احمر استان اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل در زلزله کزمانشاه خدمات قابل توجهی به مردم این استان ارائه کرده و روزانه ۵۰ تن بار به مناطق اعزام شده است.

وی افزود: از ساعات اولیه زلزله نیروهای امدادی هلال احمر استان در مناطق زلزله زده مستقر شدند و خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی به مردم حادثه دیده ارائه کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تاکید کرد: میزان کمک های نقدی هلال احمر ۳۰۰ میلیون تومان، میزان کمک های غیر نقدی دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده و خود مردم اردبیل نیز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک کردند.

غیبی با تاکید به اینکه امدادرسانی به موقع از میزان خسارت ها می کاهد، ادامه داد: ۳۱ هزار نیروی امدادی در استان اردبیل آموزش دیده اند که در بلایای طبیعی به استان های مختلف اعزام شده و به هموطنان خدمات ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه در خود استان اردبیل نیز آموزش های امدادی مردم به صورت مستمر انجام می شود، تاکید کرد: آموزش خود مردم منجر به کاهش سطح آسیب ها تا زمان حضور نیروهای امدادی خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با بیان اینکه انبارهای امدادی در اغلب شهرها ایجاد شده است، ادامه داد: به منظور بهبود خدمات رسانی نیازمند احداث آشیانه بالگرد امدادی هستیم که خوشبختانه موافقت آن صادر شده است.