محدودیت ترافیکی محورها/ بازگشایی محدوده آبشار جاده هراز؛ ۱۷ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به ‌روال عادی در جریان است.

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۸۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب ‌تری را برای سفر انتخاب نمایند

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

آزادراه کرج – تهران/ آزادراه تهران – کرج/ آزادراه کرج – قزوین/ آزادراه قزوین – کرج/ آزادراه قم – تهران/ تهران – شهریار/ پاکدشت – تهران/ آزادراه ساوه – تهران/ تهران – پاکدشت/ آزادراه تهران - ساوه

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی

۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.

۲- محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.​

۳- محور فرعی گنجنامه – تویسرکان، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۶ آذر ۹۶ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.​

۴- محور سی سخت - پادنا، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، از مورخ ۲۵ آذر ۹۶ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.​

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

۱- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱ اسفند ۹۶، بصورت شبانه روزی، بدلیل اجرای عملیات راهسازی ، کیلومتر ۳۱ الی ۵۲ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می گردد.

۲- محور دهکویه – شهرپیر - دبیران، واقع در استان فارس(لارستان)، از مورخ ۲۵ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ماه ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی ، حدفاصل کیلومتر ۲ تا ۱۵ ، مسدود بوده و فاقد مسیر جایگزین می باشد.

۳- محور بنه گز – عالیشهر، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲ مهر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی محور، از کیلومتر ۰ تا ۳۰۰+۴، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین چغادک – عالیشهر انجام می گردد.

۴- محور سیرجان – حاجی آباد ، واقع در استان هرمزگان، از مورخ ۱ آبان لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به‌دلیل اجرای عملیات بدلیل ریزش ترانشه، کیلومتر ۸۰۰+۵۲ الی ۷۰۰+۶۰، مسدود بوده و تردد از بزرگراه حاجی آباد - سیرجان به صورت دوطرفه انجام می گردد.

۵- محور آزادشهر– خوش ییلاق، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ دی ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، خاکریزی و بهسازی،کیلومتر ۸۰۰+۱۵ الی ۱۰۰+۱۸ ، در ساعات ۷:۳۰ الی ۹:۳۰ ، ۱۱ الی ۱۳ و ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ بصورت مقطعی مسدود بوده و ضمنا محور فوق فاقد مسیر جایگزین می باشد.

۶- محور کندوان، واقع در استان های مازندران و البرز، از مورخ ۲۶ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، روزهای شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه هر هفته ،به غیر از ایام تعطیل و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، در حوزه استان البرز از ساعت ۲۳ الی ۵ بامداد، در حوزه استان مازندران از ساعت ۲۱:۳۰ الی ۵ بامداد روز بعد، بدلیل اجرای عملیات ایمن سازی تونل امیرکبیر (شماره ۵)، مسدود بوده و تردد از محورهای فیروزکوه و هراز انجام می‌شود ،لازم به ذکر است در زمان اجرای عملیات، محور کرج-چالوس از ساعت ۲۱:۳۰ در حوزه استان مازندران ( در مقطع مرزن آباد ) و از ساعت ۲۳ در حوزه استان البرز (در مقطع میدان امیرکبیر کرج) تا ساعت ۵ بامداد روز بعد مسدود می باشد.

۷- محور هراز (محدوده آبشار(لاین غربی – مسیر جنوب به شمال))، واقع در استان مازندران، از مورخ ۳ دی لغایت ۱۷ بهمن ماه ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی گالری آبشار، کیلومتر ۵۰۰+۹۹ الی ۵۰۰+۱۰۰، محدوده اجرای عملیات ( گالری آبشار ) مسدود بوده و تردد از تونل جدید آبشار بصورت دوطرفه انجام می‌شود.

۸- محور ایلام – مهران (تونل کربلا)، واقع در استان ایلام ، در مورخ ۱۹ دی ۹۶، ساعت ۹ الی ۱۳، به‌دلیل اجرای عملیات لق گیری، کیلومتر ۱۰ تا ۱۱، مسدود بوده و تردد از محور قدیم ایلام – صالح آباد – مهران (ماربره) انجام می گردد.

۹- محور سنندج – دیواندره، واقع در استان کردستان، در مورخ ۱۸ دی ماه ۹۶،از ساعت ۱۴ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای آتشباری، حدفاصل کیلومتر ۲۳ تا ۲۵، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین دیواندره-دهگلان-سنندج انجام می‌شود.

محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای تهران و محورهای منتهی به آن

۱- محور قدیم تهران – قم، واقع در استان تهران، از مورخ ۲۶ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و همچنین روز های سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیراز ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات تراش، لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۵ الی ۴۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور(یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

۲- محور هراز (محدوده آبشار (لاین غربی – مسیر جنوب به شمال))، واقع در استان مازندران، از مورخ ۳ دی لغایت ۱۷ بهمن ماه ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی گالری آبشار، کیلومتر ۵۰۰+۹۹ الی ۵۰۰+۱۰۰، محدوده اجرای عملیات (گالری آبشار) مسدود بوده و تردد از تونل جدید آبشار به صورت دوطرفه انجام می‌شود.