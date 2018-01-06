متخلفان شکار خرگوش در شهرستان سلسله دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر فتح الهی از دستگیری ۲ نفر متخلف شکار غیرمجاز خرگوش و کشف و ضبط یک قبضه اسلحه و لاشه یک سر خرگوش از این متخلفین خبر داد.
وی گفت: در پی گشت و کنترل یگان حفاظت اداره محیطزیست شهرستان سلسله برای پایش زیستگاههای حیاتوحش در منطقه شکار و صید ممنوع «گرین»، ۲ نفر متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز یک سر خرگوش کرده بودند، دستگیر و از آنها یک قبضه اسلحه شکاری و ۳ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.
فتح الهی اظهار داشت: با عنایت به اینکه عمل ارتکابی صورت گرفته بر اساس قوانین شکار و صید جرم محسوب میشود؛ پرونده این متخلفین پس از بازجویی مقدماتی و اخذ جرائم زیستمحیطی برای رسیدگی به دادگستری ارجاع و ادوات کشفشده طبق ماده ۱۴ قانون شکار و صید تا پایان دادرسی و صدور رأی قطعی زیر نظر سازمان بهصورت امانی نگهداری میشوند.
رئیس اداره محیطزیست شهرستان سلسله از تمامی دوست داران محیطزیست درخواست کرد تخلفات زیستمحیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری گزارش واصله اقدام شود.
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