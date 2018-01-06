برف و باران در راه کرمان/دمای استان به صورت محسوس کاهش می یابد

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب و هوا استان کرمان در هفته جاری اظهار داشت: امروز فقط افزایش ابر را در استان کرمان داریم و پدیده خاصی طی امروز وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه از بعدازظهر یکشنبه ۱۷ دی ماه ناپایداری ها از جمله افزایش ابر، وزش باد، بارش برف و باران را تا بعد از ظهر دوشنبه ۱۸ دی ماه خواهیم داشت، افزود: بارش ها در مناطق کوهستانی به صورت برف است.

سلاجقه با اشاره به اینکه از روز دوشنبه تا پایان هفته کاهش محسوس دما را خواهیم داشت، تصریح کرد: امروز کرمان سردترین مرکز را بین مراکز استان های کشور با پنج درجه زیر صفر داشته است و تا پایان هفته با کاهش دما در مناطق غربی و جنوب غرب روبرو هستیم.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: بارندگی برف و باران در شهرهای شمالی، جنوب غربی، غربی و مرکز استان کرمان خواهیم داشت.

وی در خصوص مقایسه بارندگی در دی ماه سال گذشته نسبت به دی ماه سال جاری اظهار کرد: در دی ماه سال گذشته شهرستان های بافت ۳.۵ میلی متر، کهنوج ۱۱.۶ میلی متر، لاله زار ۰.۴ میلی متر، ریگان و فاریاب بارندگی داشته است.

سلاجقه با اشاره به اینکه مرکز استان کرمان در دی ماه سال گذشته هیچگونه بارندگی نداشته است، بیان داشت: مرکز استان کرمان در سال گذشته در بهمن ماه بارش خوبی داشته است.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: هرچند که امسال کمبود بارش را در استان شاهد بوده ایم اما تا پایان سال جاری بارندگی را در حد نرمال در بهمن و اسفندماه پیش بینی می کنیم.

وی گفت: با توجه به احتمال بارش برف در مناطق مرتفع و سردسیر در مسیرهای راهوری مه و لغزندگی را برای صبح دوشنبه و سه شنبه خواهیم داشت و مردم در این مسیر ها نکات ایمنی را رعایت کنند.