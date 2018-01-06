پیشرفت ۹۱ درصدی پالایشگاه فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فرهاد ایزدجوبا بیان این که ۲ سکوی دریایی فاز ۲۲ تا ۲۴ تا اسفندماه امسال آماده نصب می‌شوند، اظهار کرد: سکوی ۲۲Aو ۲۴A اسفند ماه امسال از یارد صدرا به موقعیت دریایی خود در پارس جنوبی حمل و نصب می‌شوند.

ایزدجو در باره تعهدهای پیش روی این طرح گفت: مقرر است بر اساس برنامه زمانبندی تا اواخر اسفندماه امسال یک ردیف شیرین سازی از طرح توسعه این فاز با استفاده از گاز ترش فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی وارد مدار تولید و به شبکه سراسری گاز تزریق شود.

وی همچنین از پیشرفت ۹۱ درصدی عملیات احداث پالایشگاه فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی خبر داد و افزود: ردیف‌های بعدی شیرین سازی گاز ترش این فاز به ترتیب در اردیبهشت، تیر و مرداد ماه سال آینده وارد مدار تولید خواهد شد.

مجری طرح توسعه فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی تزریق منابع مالی را سبب تسریع کار و رفع مشکلات پیش روی طرح عنوان کرد و افزود: امیدوارم تا اواخر دی ماه امسال مشکلات مالی اندک این طرح رفع شود و با تزریق منابع مالی روند پرداخت مطالبات کارگری از سوی پیمانکاران تا قبل از پایان امسال به انجام برسد.

به گزارش مهر، تولید روزانه ۵۶,۶ میلیون مترمکعب گاز غنی، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد و تولید سالانه ۱.۰۵ میلیون تن گاز مایع (ال پی جی) و یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی از اهداف این طرح است.