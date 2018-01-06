گیلان تنها استان فاقد خانه و مرکز آکادمیک کشتی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم ظهر شنبه در دیدار با استاندار گیلان که در دفتر استانداری این استان برگزار شد به پتانسیل استان گیلان دراین رشته به ویژه کشتی گیله مردی اشاره و اظهار کرد: این کشتی سنتی بخشی از زندگی و فرهنگ مردم این استان محسوب می شود.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه بسیاری از بزرگان کشتی گیلان همانند فردین معصومی از کشتی گیله مردی به این جایگاه رسیده اند، گفت: کشتی سنتی گیله مردی دارای جایگاه خاصی در استان گیلان و مردمان آن دارد.

وی با تأکید برضرورت حمایت دستگاه های اجرایی از رشته کشتی در استان گیلان، افزود: متاسفانه به رغم داشتن ظرفیت و پتانسیل خوب گیلان در این رشته این استان تنها استان کشور بوده که فاقد خانه و مرکز آکادمیک کشتی است.

رئیس فدراسیون کشتی این موضوع را در خور شأن استان گیلان ندانست و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت احداث این مرکز در استان گیلان خیران نیز آمادگی لازم برهمکاری در این زمینه را دارند.

وی با اشاره به برگزاری دو مسابقه مهم جام شاهد و یادگار امام در سال آینده، خاطرنشان کرد: می توانیم درصورت فراهم شدن امکانات لازم گیلان را به عنوان میزبان یکی از این مسابقات معرفی کرده تا به عنوان یک اهرم تحرکی خوب برای رشته کشتی در این استان باشد.

خادم همچنین با اظهار تمایل برای برگزاری مسابقات بین المللی به میزبانی استان گیلان، ادامه داد: سالانه ۱۲ رودیداد بین المللی در این رشته در کشور برگزار می شود که یکی از برنامه های فدراسیون برگزاری این مسابقات به میزبانی استان ها مختلف است.

ضرورت حمایت از رشته های ورزشی

در ادامه این دیدار نیز استاندار گیلان اظهار کرد: استان گیلان دارای ظرفیت های خوبی در برخی رشته های ورزشی است.

مصطفی سالاری با تأکید برشناسایی چند رشته ورزشی پرمخاطب در استان گیلان، افزود: با شناسایی این رشته های ورزشی و برنامه ریزی دقیق می توانیم شاهد برگزاری مسابقات در یک تقویم زمانی مشخص باشیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه متاسفانه در حوزه تقویت و حمایت از فعالیت های ورزشی اقدامات مطلوبی صورت نگرفته و تنها به موضوع توسعه اماکن ورزشی توجه شده است، گفت: توسعه زیرساخت های ورزشی نیز لازم و ضروری است اما باید از رشته های ورزشی نیز حمایت لازم صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به کمبود فضاهای ورزشی در سطح استان گیلان، خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم تا با دعوت از فعالان رشته کشتی در استان گیلان بستر و حمایت های لازم در جهت تأسیس خانه کشتی در این استان را فراهم کنیم.

سالاری همچنین مسئولان کشتی استان باید تلاش کنند تا مسابقات این رشته در شهرستان ها، بخش و دهستان های استان گیلان برگزار شود، تصریح کرد: برگزاری این مسابقات در سطح روستاها و بخش با استقبال خوب مردم همراه است که باید با یک زمانبندی دقیق به صورت منظم برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه بعد از زمان های اداری باید فضاهای ورزشی مدارس، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در اختیار مردم قرار گیرد، ادامه داد: در زمینه ساماندهی اماکن ورزشی و واگذاری آنها به هیئت ها می تواند زمینه ساز توسعه ورزش در سطح استان شود.

استاندار گیلان آمادگی استان را برای برگزاری مسابقات کشتی در سال آینده اعلام کرد و گفت: اداره کل ورزش و جوانان گیلان باید امکانات لازم برای برگزاری این مسابقات را بررسی و نتایج آن را اعلام کند تا استان گیلان بتواند میزبان شایسته ای برای این مسابقات باشد.