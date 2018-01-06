  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل مطرح کرد؛

غفلت از ایمنی در ساخت‌وسازها/بافت روستایی مورد توجه قرار گیرد

غفلت از ایمنی در ساخت‌وسازها/بافت روستایی مورد توجه قرار گیرد

اردبیل – معاون امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: متاسفانه ایمنی در ساخت و سازهای کشور و بالطبع این استان با غفلت همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی ظهر شنبه در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه هلال احمر استان اردبیل تصریح کرد: زلزله های اخیر نشان می دهد که مقوله ایمنی در ساخت و ساز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: به منظور کاهش سطح آسیب ها انتظار می رود ساخت و سازها منطبق بر اصول و قوانین بوده و نظام مهندسی ساختمان توجه ویژه به این مهم داشته باشد.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل تاکید کرد: در بخش روستایی این موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است و انتظار می رود دستگاه های اجرایی استان نیز به این نیاز توجه کنند.

ندایی با بیان اینکه برخی ساخت و سازهای سال های گذشته در مقابل زلزله ایمن نیست، ادامه داد: نباید اجازه ساخت و ساز غیر مجاز داده شود و لازم است مهندسان و پیمانکاران با پایبندی به قوانین نظارت های خود را تشدید کنند.

وی تاکید کرد: به جای توجه به مقوله ایمنی بعد از بروز حوادث ضروری است مسئولان از هم اکنون نسبت به ایمن سازی ساخت و سازها تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل همچنین به ضرورت آموزش عموم شهروندان برای مواجه با حوادث و بلایای امدادی تاکید کرد و خواستار اطلاع رسانی و آگاه سازی گسترده مردم در خصوص نحوه مواجه با حوادث شد.

ندایی اقدام نیروهای امدادی استان در زلزله کرمانشاه را ستودنی خواند و افزود: نیروهای امدادی استان اردبیل همواره در حوادث مختلف به یاری هموطنان خود شتافته اند.

کد مطلب 4192317
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها