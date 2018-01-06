به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی ظهر شنبه در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه هلال احمر استان اردبیل تصریح کرد: زلزله های اخیر نشان می دهد که مقوله ایمنی در ساخت و ساز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: به منظور کاهش سطح آسیب ها انتظار می رود ساخت و سازها منطبق بر اصول و قوانین بوده و نظام مهندسی ساختمان توجه ویژه به این مهم داشته باشد.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل تاکید کرد: در بخش روستایی این موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است و انتظار می رود دستگاه های اجرایی استان نیز به این نیاز توجه کنند.

ندایی با بیان اینکه برخی ساخت و سازهای سال های گذشته در مقابل زلزله ایمن نیست، ادامه داد: نباید اجازه ساخت و ساز غیر مجاز داده شود و لازم است مهندسان و پیمانکاران با پایبندی به قوانین نظارت های خود را تشدید کنند.

وی تاکید کرد: به جای توجه به مقوله ایمنی بعد از بروز حوادث ضروری است مسئولان از هم اکنون نسبت به ایمن سازی ساخت و سازها تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل همچنین به ضرورت آموزش عموم شهروندان برای مواجه با حوادث و بلایای امدادی تاکید کرد و خواستار اطلاع رسانی و آگاه سازی گسترده مردم در خصوص نحوه مواجه با حوادث شد.

ندایی اقدام نیروهای امدادی استان در زلزله کرمانشاه را ستودنی خواند و افزود: نیروهای امدادی استان اردبیل همواره در حوادث مختلف به یاری هموطنان خود شتافته اند.