به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایلام، عبدالمالک شنبه‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایلام امروز شنبه ۱۶ دی ۹۶ با بیان اینکه سه اثر نخست شامل سلیمان‌تپه، تل بکسایه و سبعات خزیر در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی و در حدود ۸۶ سال پیش در فهرست آثار ملی ثبت شده است، گفت: این آثار سال‌های پیش از انقلاب از استان ایلام جدا شده و هم اکنون جزو محدوده خاک کشور عراق قرار گرفته‌اند.

او با بیان اینکه از سرنوشت این آثار اطلاع دقیقی در دست نیست، افزود: این آثار در محدوده نوار مرزی و در استان واسط عراق قرار دارند و برای اطلاع از وضعیت آن‌ها با استاندار و مسئولان استان واسط رایزنی‌هایی شده است.

مدیرکل‌ میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایلام تصریح کرد: موضوع این سه اثر تاریخی در کمیته مشترک فنی ایران و عراق که در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار می‌شود مطرح و در صورت تمایل عراقی‌ها به همکاری در این زمینه آمادگی لازم برای ارائه خدمات فنی، حفاظتی، مرمتی و دیگر خدمات ازسوی کارشناسان میراث‌فرهنگی ایلام وجود دارد.

او افزود: شش اثر نخست ثبت ملی شده استان ایلام شامل سلیمان‌تپه، تل بکسایه، سبعات خزیر، تل شیروان، تل لالار و شهر تاریخی سیمره است که به‌ترتیب به شماره‌های یک تا شش در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌اند.

استان ایلام ۱۵۰۰ جاذبه گردشگری دارد که تاکنون ۷۴۵ اثر آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.