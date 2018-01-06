به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فلسفه اندیشه دینی» تقریری روشمند از تکاپوهای فکری دانشمندان مسلمان درباره مسائلی است که مسیحیان غرب نیز تکاپوهای فکری بسیار درباره آنها داشتند. لوئی گارده و ژرژ قنواتی، دو تن از اسلام‌شناسان سرشناس، در این کتاب کوشیده‌اند علم کلام را آن چنان که به لحاظ تاریخی بنیان گذاشته شده و چنان که در حوزه‌های دروس سنتی تدریس می‌شود معرفی و بررسی کنند.

آنها در این کتاب مهم، محتوای بنیادین علم کلام اسلامی را در کنار بافتار فرهنگی و تاریخی آن با مقایسه با فرهنگ جهانی معرفی و بررسی کرده‌اند. آنان، به خصوص مباحث کلامی و الهیاتی مشترک میان اسلام و مسیحیت را نیز مد نظر داشته‌اند.

«مصطفی ملکیان» و «احسان موسوی خلخالی» در این نشست درباره کتاب سخنرانی می‌کنند.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به سرای اهل قلم به نشانی خیابان فلسطین جنوبی کوچه خواجه نصیر شماره دو مراجعه کنند.