هلاکت یک شرور مسلح در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت پلیس فارس، سردار احمدعلی گودرزی گفت: مأموران فرماندهی انتظامی استان فارس با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی مخفیگاه و محل تردد یک شرور مسلح و متواری به هویت « ح – م » را شناسایی کرده و تلاش برای دستگیری او را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام هماهنگی قضائی، مأموران به مخفیگاه این فرد در اطراف کوه ‎ های شهرستان خرامه اعزام شده و مخفیگاه فرد شرور را محاصره کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه مأموران برای تسلیم شدن این فرد هشدارهای لازم را دادند، تصریح کرد: فرد شرور بدون توجه به هشدارهای مأموران اقدام به تیراندازی به سمت آنان و درگیری مسلحانه کرد .

گودرزی افزود: پس از مدتی درگیری، در نهایت این فرد شرور به ضرب گلوله مأموران به هلاکت رسیده و دو قبضه اسلحه جنگی به همراه فشنگ ‎ های مربوطه کشف شد .

وی با اشاره به شرارت ‎‏ ها و سوابق این فرد شرور، گفت: سرقت مسلحانه طلافروشی در شهرستان خرامه همراه با تیراندازی به سمت مردم، حمل و نگهداری سلاح، ایراد ضرب و جرح عمدی، تیراندازی به سمت مأموران نیروی انتظامی، قاچاق اسلحه و مهمات و سرقت مسلحانه از مهمترین اقدامات ضد امنیتی این شرور بوده است .

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: هلاکت این شرور مسلح، موجی از شادی و اظهار رضایت مردم نسبت به عملکرد نیروی انتظامی و تشکر ویژه امام جمعه شهرستان در خطبه‏های نماز جمعه خرامه را به دنبال داشت.

کشف ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در فارس

فرمانده انتظامی استان فارس همچنین از کشف ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از قاچاقچیان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و گفت: ماموران انتظامی استان با رصدهای پلیسی، چند محموله قاچاق موادمخدر را شناسایی کرده و طی چند عملیات جداگانه ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از انواع تریاک و حشیش و هروئین را کشف کردند.

گودرزی با اشاره به توقیف ۵ دستگاه خودروی قاچاقچیان در این رابطه، گفت: در این رابطه ۸ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

وی با یادآوری اینکه ۳۳۱ کیلوگرم از این مواد از نوع حشیش بوده است، گفت: این میزان مواد در بازرسی از یک دستگاه کامیون و در ورودی شیراز کشف شد.

گودرزی همچنین گفت: کشف مقدار ۳۲۰ کیلوگرم تریاک از یک خودروی سمند توسط ماموران انتظامی شهرستان داراب نیز از مهمترین بخش کشفیات موادمخدر ۴۸ ساعت اخیر بود.

به گفته فرمانده انتظامی فارس از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۳۲ تن انواع مواد مخدر در فارس کشف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی کشفیات را نشان می دهد.

گودرزی برخورد با خرده فروشان مواد مخدر را از اولویت های نیروی انتظامی استان فارس ذکر و اضافه کرد: امسال و در این شاخص شاهد افزایش ۳۳ درصدی بودیم.