  1. حوزه و دانشگاه
  2. علوم انسانی
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

با معرفی برگزیدگان؛

اختتامیه «نهمین جشنواره بین المللی فارابی» به زودی برگزار می‌شود

اختتامیه «نهمین جشنواره بین المللی فارابی» به زودی برگزار می‌شود

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فارابی گفت: به زودی آیین اختتامیه نهمین دوره جشنواره فارابی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه نهمین جشنواره بین المللی فارابی، دکتر حسین میرزایی با اعلام این خبر با تاکید بر بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی به عنوان بخش بین‌المللی جشنواره افزود: در این دوره از جشنواره برگزیدگان بخش خارجی نیز از کشورهای آلمان، افغانستان، عرق و آمریکا حضور خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: همانند دوره‌های پیشین جشنواره در آیین اختتامیه از برگزیدگان داخلی در دو بخش جوان و بزرگسال در گروه‌های علمی ۱۲ گانه تقدیر خواهد شد.

جشنواره بین‌المللی فارابی از سال ۱۳۸۷ تاکنون در هشت دوره برگزار شده است و برگزیدگان حوزه علوم انسانی و اسلامی در بخش داخلی و دو حوزه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی در بخش بین‌الملل را شناسایی و از آنها تقدیر کرده است.

کد مطلب 4192327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها