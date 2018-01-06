به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه نهمین جشنواره بین المللی فارابی، دکتر حسین میرزایی با اعلام این خبر با تاکید بر بخش ایرانشناسی و اسلامشناسی به عنوان بخش بینالمللی جشنواره افزود: در این دوره از جشنواره برگزیدگان بخش خارجی نیز از کشورهای آلمان، افغانستان، عرق و آمریکا حضور خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: همانند دورههای پیشین جشنواره در آیین اختتامیه از برگزیدگان داخلی در دو بخش جوان و بزرگسال در گروههای علمی ۱۲ گانه تقدیر خواهد شد.
جشنواره بینالمللی فارابی از سال ۱۳۸۷ تاکنون در هشت دوره برگزار شده است و برگزیدگان حوزه علوم انسانی و اسلامی در بخش داخلی و دو حوزه ایرانشناسی و اسلامشناسی در بخش بینالملل را شناسایی و از آنها تقدیر کرده است.
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