پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان طرح تولید برق از پنل های خورشیدی

نعمت اله دستیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر از پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان اجرای طرح تولید برق از پنل های خورشیدی در شهرستان پلدختر خبر داد و اظهار داشت: به هر متقاضی طرح تولید برق از پنل های خورشیدی شهرستان پلدختر مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت میشود.
وی افزود: دولت در راستای کمک به درآمد خانوارهای شهری و روستایی و تولید ملی در حوزه انرژی اقدام به پرداخت تسهیلات برای نصب پنل های خورشیدی کرده است.
فرماندار پلدختر گفت: این مبلغ تسهیلات بانکی درازای هر ۶۰ مترمربع پشتبام با کارمزد ۱۰ درصد از صندوق توسعه ملی به متقاضیان اجرای طرح پنل های خورشیدی پرداخت میشود.
دستیاری افزود: در این طرح پنل های خورشیدی روی پشتبام منزل متقاضی برای تولید برق نصب میشود و دولت بهصورت تضمینی برق تولیدشده را از متقاضی خریداری میکند.
وی خاطرنشان کرد: دولت به مدتزمان سه سال برق تولیدشده را بهصورت تضمینی خریداری و اقساط وام را بهصورت ماهیانه هشت میلیون ریال از متقاضی دریافت میکند و پس از گذشت این مدت تأسیسات نصبشده به خود متقاضی واگذار میشود.
فرماندار پلدختر افزود: متقاضی پس از گذشت این مدت اختیار دارد که برق تولیدی را برای مصارف خانگی استفاده کند یا آن را به فروش برساند که در صورت فروش دولت به مدت ۲۰ سال بهطور تضمینی برق تولیدشده از وی خریداری میشود.
دستیاری بابیان اینکه این طرح برای نخستین بار در شهرستان پلدختر اجرا میشود گفت: هر پنل خورشیدی در مساحت ۶۰ مترمربع میتواند پنج کیلووات برق تولید کند که نصاب از مرکز استان به شهرستان مراجعه و پنل ها را در این فضا نصب میکند.
وی بابیان اینکه واگذاری این تسهیلات محدودیتی ندارد افزود: افراد روستایی و شهری با ثبتنام در پستبانک و تشکیل پرونده میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند
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