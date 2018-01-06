به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی ظهر شنبه در جلسه شورای ثبت احوال، افزود: طی ۹ ماهه سال جاری ۳ هزار و ۵۵۴ واقعه فوت ثبت شده که این آمار در ۹ ماهه سال گذشته ۳ هزار و ۵۹۳ واقعه فوت بوده است و تعداد وفات ثبت شده در ۹ ماهه سالجاری ۳ هزار و ۵۵۴ واقعه وفات بوده و این آمار در مدت مشابه سال قبل برابر ۳ هزار و ۵۹۳ واقعه بوده است.
وی اظهار کرد: تعداد فوتهای ثبت شده تا یک سال پس از وقوع در ۹ ماهه سالجاری برابر با ۳ هزار و ۶۴۰ واقعه وفات بوده و این آمار در مدت مشابه سال قبل برابر با ۳ هزار و ۶۵۷ واقعه است و درصد ثبت در مهلت پیشبینی شده برای ثبت تا یک سال برابر ۹۷.۵۸ درصد بوده است.
مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: طی سال جاری ۳۸ هزار و ۲۳۶ شناسنامه مکانیزه در استان صادر شده و از ابتدای طرح یعنی از سال ۸۴ تاکنون ۲۸۰ هزار و ۸۶ شناسنامه مکانیزه صادرشده است.
شفیعی به صدور کارت هوشمند ملی در استان زنجان اشاره کردو گفت: این کارت مزایای بسیاری داشته و میتوان با بهرهمندی از آن خدمات را با سرعت بالا و در بستری امن به افراد ارائه داد و ضریب امنیت کارت هوشمند ملی بسیار بالا است.
وی با بیان اینکه این کارتها بانک اطلاعاتی خانوار را مشخص کرده و میتوان امضای دیجیتال را برای این کارت طراحی کرد و در این میان مهلت کارتهای ملی کاغذی تا پایان امسال است، گفت: شهروندان تا این بازه زمانی فرصت دارند نسبت به تعویض کارت خود اقدام کنند و ۱۲ اداره در استان و ۱۶ دفتر پیشخوان آماده اخذ درخواست مردم هستند و در مجموع ۴۰ ایستگاه کاری برای این امر در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان تصریح کرد: تخصیص شماره ملی، صدور کارت شناسنامه ملی، ارائه شناسنامههای رایانهای، آرشیو اسناد هویتی، صدور کارت شناسایی هوشمند از جمله خدمات مکانمحور این اداره کل است که توسط همکاران این اداره به مردم ارائه میشود.
شفیعی افزود: ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای نوزادان، ثبت وفات وصدور گواهی وفات، تعویض شناسنامه، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهی ولادت و تهیه آمارهای جمعیتی از اقدامات مهم ثبت احوال است.
وی به صدور کارت ملی هوشمند اشاره کردو گفت: کارت ملی هوشمند با ارائه سه کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال این امکان را فراهم میکند تا بتوان از کارت به عنوان یک ابزار چند کاره استفاده کرد و از وقوع جرائم و سوء استفاده هم جلوگیری میکند.
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