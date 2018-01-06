واکنش شورا به اطلاعیه زودهنگام معاونت ترافیک شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد برای سال ۹۷ ثبت نام آرم طرح ترافیک انجام نخواهد یافت این در حالی است که طرح جدید این معاونت در خصوص حذف طرح سالیانه طرح ترافیک هنوز در هیچ مرجع بالادستی از جمله شورای شهر تهران و شورای ترافیک شهر تهران به تصویب نرسیده است.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این اطلاعیه به خبرنگار مهر گفت: هنوز این طرح در شورای شهر ارائه نشده است و تا زمانی که طرح جدید تصویب نشده باشد طرح ترافیک فعلی قانونی است و معاونت حمل و نقل در جایگاهی نیست که اجازه داشته باشد طرح قانونی فعلی را ملغی کند.

وی تأکید کرد: طرح جدید نیاز به مصوبات قانونی دارد و هنوز مشخص نیست به چه صورت به تصویب می رسد بنابراین تا زمان تصویب نهایی، ملاک، قانون قبلی است و اینکه گفته شود ثبت نام در سال آینده صورت نمی پذیرد در حوزه اختیارات معاونت حمل و نقل نیست.

حسن خلیل آبادی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز تصریح کرد: طرح جدید ترافیک باید به تأیید شورای شهر تهران رسیده و نرخ عوارض آن در شورای شهر به تصویب برسد. همانطور که در هفته گذشته مجید فراهانی در خصوص بی اطلاعی شورا در این رابطه تذکر داد هنوز اعضاء از کلیات طرح اطلاعی ندارند. بنابراین تا نظر شورا تأمین نشود اعلام اینکه ثبت نام برای طرح در سال ۹۷ انجام نمی شود، درست نیست.

پوریا محمدیان یزدی دبیر شورای عالی ترافیک کشور نیز در خصوص اینکه طرح جدید ترافیک در چه زمانی در شورای عالی ترافیک کشور مورد بررسی قرار می گیرد گفت: این طرح برای تصویب نیاز به شورای عالی ترافیک کشور ندارد و در شورای ترافیک تهران بررسی و تصویب خواهد شد.

به گزارش مهر، طرح جدید شهرداری در خصوص ورود به محدوده طرح ترافیک با تأکید بر اینکه طرح سالیانه و سهمیه ها حذف شود دارای ابهاماتی از جمله کمبود حمل و نقل عمومی در برخی از مناطق تهران و پر بودن ظرفیت ناوگان مترو در بیشترین ساعات روز را دارد. همچنین هنوز مکانیزم اینکه چگونه از ورود خودروها بیش از سقف تعیین شده به محدوده طرح ترافیک جلوگیری می شود مشخص نیست.