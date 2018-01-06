سهم چشمگیر تلفات موتورسواران متخلف در سوانح رانندگی آران و بیدگل

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد ظهر شنبه، در کارگروه بهداشت، سلامت و امنیت غذایی شهرستان که با دستور کار بررسی حوادث و مصدومان ناشی از تصادفات برگزار شد، آموزش به گروه های هدف به ویژه آموزش قوانین و مقررات رانندگی را در کاهش سوانح و حوادث مفید دانست و اظهار داشت: طرح بدون برنامه و آموزش به موفقیت نمی رسد.

وی آموزش و آگاه سازی مردم در خصوص قوانین و مقررات رانندگی را نیازمند برنامه میان مدت و بلند مدت دانست و افزود: لازمه آگاه سازی مردم، تعامل تمام دستگاه های اجرایی و فراگیر شدن آموزش و فرهنگ صحیح ترافیک در سطح جامعه است.

فرماندار آران و بیدگل به سهم چشمگیر ۳۹ درصدی تلفات موتور سواران متخلف در سوانح رانندگی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: همواره شاهد صحنه‌هایی هستیم که در آن‌ها هم‌وطنان موتورسوارمان به دلیل بی‌احتیاطی حوادثی را رقم می‌زنند که منجر به تلفات جانی و یا نقص عضو می‌شوند.

وی اذعان داشت: حوادث ترافیکی از یک طرف سبب آسیب‌های جسمی و روانی و از سوی دیگر باعث اتلاف سرمایه و زیان اقتصادی می‌شود.

مسعود دهقانی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل نیز در این نشست مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل این شهرستان در سال ۹۵ را ۱۵ مورد دانست و افزود: بیشترین درصد بروز مصدومان بر حسب سن در این شهرستان متعلق به سن ۲۰ الی ۲۹ سال است.

وی بیشترین درصد بروز مصدومیت بر حسب نوع حادثه در این شهرستان را سقوط و تصادف موتورسوار اعلام و اضافه کرد: بیشترین درصد بروز مصدومیت بر حسب محل حادثه، کوچه و خیابان بوده است.