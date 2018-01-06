به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، محمدنادر محمدزاده با اشاره به اهداف سازمانی ترسیم شده در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه ساخت ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی در سطح استان تهران اظهار داشت: اولویت اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران اتمام پروژه‌های نیمه تمامی است که در چارچوب اعتبارات و معیارها و اهداف از پیش تعیین شده قرار دارد و سعی در تکمیل این پروژه‌ها داریم.

محمدزاده در ادامه گفت: در این راستا طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در دولت یازدهم در مجموع ۱۵ پروژه با زیربنای بالغ بر ۲۱ هزار مترمربع توسط این اداره کل تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و از مجموع ۳۳ پروژه موجود در حال مطالعه و احداث با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۸ پروژه طی سال جاری با زیربنای ۸ هزار و ۲۰۰ مترمربع با اعتبار بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال تکمیل و به فضاهای دولتی و عمومی استان اضافه خواهد شد.

وی همچنین افزود: در حوزه بهداشت و سلامت هم اکنون ۶ بیمارستان با ظرفیت ۱۵۰۰ تخت بستری در سطح استان از ردیف اعتبارات ملی در حال احداث می‌باشد پیش‌بینی می‌شود که با توجه به تکمیل عملیات ساختمانی بیمارستان ۹۴ تخت‌خوابی قرچک اقدامات تجهیز آن توسط وزارت بهداشت صورت گرفته و به‌زودی شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه سکونتگاه‌های غیر رسمی در استان تهران به ۸ هزار و ۷۷۲ هکتار می‌رسد گفت: در این محدوده ۵۶۱ هزار خانواده ساکن هستند که جمعیت آنها به ۲.۳ میلیون نفر می‌رسد. یعنی از جمعیت ۱۳ میلیونی تهران چیزی قریب حدود ۵ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین جمعیت حاشیه‌نشینی استان تهران ساکن شهرها به ترتیب در تهران، اسلامشهر، ملارد، قدس و گلستان ساکن هستند تصریح کرد: ۸ شهر استان تهران دارای طرح مطالعاتی ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی شامل اسلامشهر، ورامین، قرچک، قدس، شهریار، گلستان، نسیم شهر و پاکدشت هستند و برای دو شهر تهران و ملارد نیز طرح‌های مصوب سکونتگاه‌های غیر رسمی در دست تهیه است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به بافت فرسوده استان تهران اشاره کرد و گفت: ۳۱ شهر از ۴۲ شهر استان تهران دارای محدوده مصوب بافت فرسوده هستند. و درحال حاضر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در شهرهای اسلامشهر و چهاردانگه با ۱۵۵ هکتار دارای طرح مصوب بافت فرسوده بوده و ۵ شهر باغستان، باقرشهر، قدس، قرچک، ورامین با مساحت ۹۱۲ هکتار بافت فرسوده را در دست تهیه دارد.

محمدزاده به اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حوزه بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده استان تهران اشاره و اظهار داشت: اعطاء تسهیلات ارزان قیمت بانکی، اعمال ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با تخفیفات ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی صدور پروانه از شهرداری‌ها، اعمال تخفیفات و یا رایگان سازی بهرمندی از انشعابات، پی‌گیری تحقق تخفیفات حق‌الزحمه خدمات مهندسی و همچنین اعطای مشوق‌های رایگان عوارض ساخت، اشتراک رایگان آب، برق، گاز از دیگر اقدامات برای بهسازی و نوسازی و ارتقاء کیفیت زندگی در محدوده‌های هدف استان تهران از جمله اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری است.

وی ادامه داد: اعطای بیش از یک هزار میلیارد تسهیلات در قالب ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ فقره از سال طی ۸ سال گذشته، منظور نمودن بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به عنوان ۵۰ درصد تخفیف، هدایت مالکین برای نوسازی ۸۵ هزار واحد مسکونی و در حال حاضر در دست نوسازی بودن ۴۱ هزار واحد مسکونی در محدوده بافت فرسوده از دیگر اقدامات در استان تهران است.

محمدزاده از انتخاب ۴ محله نمونه در شهر تهران جهت اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری خبر داد و گفت: پروژه ۲۱۴ واحدی سیروس در قالب تجمیع ۳۸ پلاک در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع احداث و در ابتدای سال به بهره‌برداری رسید، کارسازی احداث پروژه ۸۰ واحدی با تجمیع ۵۰ پلاک و در زمینی به مساحت ۹ هزار و ۵۰۰ متر مربع، کارسازی پروژه ۱۸ واحدی به عنوان الگوی محرک توسعه کوچک مقیاس با تجمیع ۵ پلاک به مساحت ۷۵۰ متر مربع از برنامه های بازآفرینی در مناطقه نمونه شهر تهران است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به پروژه‌های احداثی در استان تهران در بافت‌های هدف اشاره کرد و افزود: جداره سازی دیوار کانال رودخانه شادچای گلستان، مجتمع فرهنگی نسیم شهر، سالن ورزشی "همدانگ"، سالن ورزشی اورژانس اجتماعی، بهسازی و ساماندهی روشنایی معابر محله‌های محمدآباد، شورای جنوبی و شهرک عزیزی شهر قدس، کتابچه و خانه مشق شورای جنوبی شهر قدس و پیش‌بینی اعطای بیش از ۶۱ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن از طریق ۲۴ بانک عامل و پس از ابلاغ نهایی توافق با بانک‌ها در سال ۹۶ از جمله جدیدترین پروژه‌ها در حوزه توانمندسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی استان تهران است.

وی همچنین گفت: در راستای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی ۶ پروژه از ردیف موافقتنامه‌های ملی شامل پروژه‌های فرهنگی هنری، اورژانس اجتماعی، ساماندهی روشنایی معابر با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان در سطح استان تهران و در شهرستان‌های بهارستان و قدس در حال اجرا است.

استان تهران طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳ میلیون نفر جمعیت دارد و نرخ رشد جمعیت این استان ۱.۴۴ و سهم این استان از جمعیت کشور ۱۶ درصد است. تقریباً ۹۵ درصد استان تهران شهرنشین هستند و متوسط زیربنای واحدهای مسکونی تهران ۸۵ متر است و مطابق با تقسیمات کشوری سال ۱۳۹۳ این استان، شامل ۱۶ شهرستان، ۴۲ شهر و ۶۴ دهستان است و ۷۵۶ آبادی استان تهران دارای سکنه است.