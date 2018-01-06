به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مژگان قدیمی در آستانه برگزاری دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در ارتباط با ارتودنسی اظهارداشت: ارتودنسی علم و هنر اصلاح تناسب صورت و دندان ها است که یک دندانپزشک آراسته به این هنر می‌تواند به مراجعین خود در جهت پیشگیری از ناهنجاری ها کمک کند.

وی افزود: همچنین یک دندانپزشک می‌تواند با تشخیص به موقع ناهنجاری‌های فک‌ها یا دندان‌ها به درمان یا جلوگیری از بدتر شدن مشکلات بپردازد. مراجعه به یک دندانپزشک ماهر در سال های اولیه زندگی (۷-۸ سالگی و حتی زودتر) می تواند از این نظر بسیار کمک کننده باشد تا فرصت پیشگیری را داشته باشیم.

مسئول اجرایی علمی رشته ارتودنسی، در دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ادامه داد: امروزه ارتودنسی موضوعی فراتر از یک درمان زیبایی به حساب می آید زیرا می‌تواند نجات دهنده دندان‌ها و بافت لثه و استخوان اطراف آنها باشد و البته اگر به درستی انجام نشود ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

قدیمی در مورد فواید ارتودنسی گفت: مرتب کردن دندان‌ها موجب قرار گرفتن آنها در موقعیت مطلوب داخل فک می‌شود که نتیجه آن پخش متوازن نیرو در تمام جهات و کاهش فشار روی ریشه دندان‌ها است. از طرف دیگر منظم‌ شدن دندان‌ها به تمیز کردن آنها نیز کمک خواهد کرد.

این دندانپزشک در پاسخ به اینکه دوره درمان ارتودنسی چند سال است؟ خاطرنشان کرد: درمان به طورمعمول حدود یک سال و نیم تا ۲سال و نیم طول می کشد، البته به دنبال آن برای حفظ روابط بین دندانی باید تا مدتی از پلاک نگهدارنده استفاده کرد و همانطور که گفته شد، مدت و زمان بستگی به نوع درمان و سن بیمار هم دارد.

دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۹ تا ۲۲ دی ماه سال جاری و به مدت ۴ روز در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.