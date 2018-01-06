به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات عمومی (اوپن) کشتی فرنگی بزرگسالان کشور با حضور ۳۱۳ کشتی‌گیر در قالب ۲۹ تیم از ۲۹ استان در روزهای ۱۴ و ۱۵ دیماه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. در پایان این رقابتها نیز نفرات برتر اوزان دهگانه مشخص شدند و حالا کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با سرمربیگری علی اشکانی باید نفرات برتر این رقابتها را در اردو زیر نظر بگیرند.

یکی از نکات قابل توجه این مسابقات، برگزاری آن طبق قوانین قدیمی کشتی فرنگی بود. قوانینی که در واقع برای مسابقات آتی به کلی تغییر کرده و شاید محک زدن بسیاری از فرنگی کاران با آن کمی عجیب و غیرمنطقی بود. علی اشکانی هم در پایان این رقابتها به این موضوع اشاره کرد و گفت:‌ قوانین کشتی فرنگی تغییر کرده، اما این مسابقات با همان قوانین قبلی برگزار شد که بهتر بود این مسابقات را هم با قوانین جدید برگزار می کردیم. مطمئنا اگر اینگونه می شد ما هم بهتری می توانستیم نفرات را برای حضور در عرصه ملی انتخاب و گزینش کنیم. طبیعتا با این وضعیت احتمال دارد برخی از نفرات برتر مساقبات اوپن برای حضور در تیم ملی با تغییر و تحولات مواجه شوند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی معتقد است با توجه به قوانین قدیم، کشتی‌گیران سرپا کشتی می‌گیرند و زمانی می توانند در خاک کار کنند که خودشان حریف‌ را خاک کنند، اما در قوانین جدید هر کشتی گیری که کم کار باشد، اخطار می‌گیرد و حریفش تصمیم می گیرد که در خاک بنشیند و یا سرپا کشتی بگیرد. طبیعتا در خاکف فرصت بهتری دارد تا برای اجرای فن و کسب امتیاز تلاش کند.

البته علی اشکانی در ادامه از اهمیت این رقابتها نیز سخن گفت و صراحتا تاکید کرد: مسابقات عمومی کشتی فرنگی یکی از مراحل مهم دستیابی مدعیان به دوبنده تیم ملی است. ضمن اینکه نفرات اول تا سوم این مسابقات هم می‌توانند شانسی برای حضور در اردوی تیم ملی داشته باشند.

طبق برنامه ریزی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، گویا پیکارهای بین المللی جام تختی اهمیت فراوانی برای او و همکارانش دارد، چراکه معتقد است بطور حتم سه تیم از ایران در رقابت‌های جام تختی شرکت خواهد کرد. جام تختی یکی از تورنمنت‌های مهم بین المللی ایران است که از سوی اتحادیه جهانی کشتی به عنوان رنکینگ جهانی در نظر گرفته شده و البته از دل همین رقابت‌ها است که نفرات اصلی برای رقابت‌های آسیایی انتخاب می شوند.

به هر حال کشتی فرنگی با توجه به حضورش در بازی‌های آسیایی، سال سختی را پیش رو دارد و همه از این رشته انتظار دارند دوباره بتواند سبد مدال‌آوری کاروان ورزشی ایران را همچون دوره‌های قبلی پربار کند.