به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار جمعی از طلاب و خانوادههای آنها، اظهار داشت: خداوند را بابت طلبه بودن شکرگزار هستیم و هیچ شغلی در دنیا به اندازه طلبگی با فضیلت نیست.
وی با بیان اینکه پاداش فراوان برای کسانی که در قرارگاه حوزه قدم مینهند بیان شده، گفت: اولین قدم برای این مسیر داشتن اخلاص است و باید هر آنچه دارید در راه خدا و برای خدمت به اسلام بدهید و بدانید اگر اخلاص نباشد علم برکت پیدا نمیکند.
آیت الله نوری همدانی، تصریح کرد: طلبه باید با همت بلند درس بخواند، تحقیق و پژوهش کند و در این راه هرگز خسته نشود و تنبلی و سستی نکند چرا که انسان با همت بلند به اوج عظمت میرسد.
وی افزود: لازم است طلبه مدتی را با عزم، اراده، جدیت، توکل و اخلاص درس بخواند و شب زنده داری و مشقت را تحمل کند تا فقیهی بزرگ شود.
این مرجع تقلید، داشتن نظم و برنامه در زندگی و آشنایی با ادبیات را از اصول طلبگی برشمرد و گفت: ادبیات اصول مهمی است چون میخواهید با بیان و قلم خود جامعه را هدایت کنید.
وی تصریح کرد: اینکه در حوزه علمیه سالها طول میکشد تا فقیهی بزرگ بیرون آید نشان از سختی کار فقیه شدن دارد که شما طلبهها با همت بالای خود میتوانید به آن درجه برسید.
تأکید بر خدمت به اسلام و مردم
آیت الله نوری همدانی برگزاری درس اخلاق در حوزه را مهم خواند و گفت: طلاب باید سه کتاب دفتر تبیان، صحیفه نور و وصیت نامه امام راحل را مطالعه کنند.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) بر خدمت به مردم توصیه میکردند، عنوان کرد: ما طلبهها درس میخوانیم تا بتوانیم به اسلام و مردم خدمت کنیم.
استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به اینکه باید با مردم مهربانانه و کریمانه برخورد کنید و مشکلات مردم را بشناسید و در حل آنها گام بردارید، افزود: آمادگی و مبارزه با دشمن از دیگر اصول است که باید طلاب در نظر داشته باشند و بتوانند همیشه اسلام را حفظ کنند.
وی به جریانهای اخیر اشاره کرد و گفت: مردم همیشه پشت رهبر خود ایستادهاند و نقشه دشمن هیچگاه اثری نخواهد داشت و خوشبختانه مردم فهیم در این جریانها بین فعالیت و اقدامات دولت و نظام تفکیک ایجاد کردند و فقط معترض گرانی و معیشت اقتصادی بودند.
حوزه باید بعد انقلابی داشته باشد
مدیر حوزه علمیه همدان نیز در این دیدار، اظهار داشت: هزار و ۷۰۰ طلبه برادر و همین تعداد طلبه خواهر در حوزه علمیه همدان مشغول تحصیلاند و در مدرسه علمیه آخوند همدانی حدود ۲۳۰ نفر از طلبههای سطح دو و سه تحصیل میکنند و ۵۰ نفر در حال سپری کردن درس خارج هستند.
آیت الله موسوی اصفهانی افزود: اگر حوزه بعد انقلابی نداشته باشد نمیتواند رسالت انقلابی خود را ایفا کند و جریانهای اخیر نشان داد باید دائماً مجهز باشیم و از نشاط انقلابی برخوردار و این نشاط را به دیگران منتقل دهیم.
حجت الاسلام اکرمی امام جمعه شهرستان سراب نیز در این دیدار با بیان اینکه ۷۰ طلبه برادر و ۵۵ طلبه خواهر در سراب تحصیل میکنند، گفت: طلبههای ما بسیجی، ولایتمدار، حزب اللهی، انقلابی و همیشه در صحنه تربیت میشوند.
وی تصریح کرد: انتظار داریم تا امکانات در حوزههای علمیه مراکز استانها و قم متمرکز نشوند چرا که گاهی حوزههای علمیه شهرستانها قائم به شخص بوده و از نظر امکانات در محدودیت هستند.
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