مهدی نوایی به دیدار فینال راه یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر ، مهدی نوایی تکواندوکار وزن 84+ کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل ژیا ئوبو لیو از چین با نتیجه 4 بر یک پیروز شد تا به فینال این وزن راه یابد.

این تکواندکار ایرانی در راند اول مقابل حریف خود به تساوی دست یافت. در راند دوم نوایی یک بر صفر پیروز شد و در راند سوم هم با امتیاز 2 بر یک به برتری رسید تا در مجموع مقابل این حریف چینی به برتری 4 بر یک دست یابد.

نوایی در مسابقه فینال دسته 84+ کیلوگرم تا دقایقی دیگر مقابل هوان کیم هاک از کره جنوبی قرار می گیرد.