دریافت تسهیلات ودیعه مسکن توسط یک هزار دانشجوی علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، دکتر مجید مشکینی با اعلام این خبر افزود: گزارش عملکرد تسهیلات دانشجویان در سال ۹۵ نشان می دهد به ۴۰۶ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تسهیلات دانشجویی ودیعه مسکن عادی اعطاء شده است و یک‌ هزار و ۵۲ نفر از دانشجویان در طول این مدت ودیعه مسکن عادی و تکمیلی دریافت کردند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت افزود: در سال گذشته، دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی واجد شرایط، در مجموع مبلغ ۱۴ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۸۳ هزار و ۳۲۵ ریال تسهیلات دانشجویی به عنوان ودیعه مسکن عادی دریافت کردند.

مشکینی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی گذشته تعداد ۶۴۶ نفر از دانشجویان علوم پزشکی از محل این صندوق، تسهیلات دانشجویی تحت عنوان ودیعه مسکن تکمیلی دریافت کردند، خاطر نشان کرد: این تعداد از دانشجویان در مجموع مبلغ ۴۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۳۲۱ ریال تحت عنوان ودیعه مسکن تکمیلی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت دریافت کرده‌اند.