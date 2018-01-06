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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۸

هواشناسی پیش‌بینی کرد:

بارش برف در جاده چالوس/آسمان البرز بارانی می‌شود

بارش برف در جاده چالوس/آسمان البرز بارانی می‌شود

کرج - اداره کل هواشناسی استان البرز با توجه به گذر امواج ناپایدار از استان برای محور چالوس بارش برف و باران پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی حکایت از گذر امواج کم دامنه و ناپایدار سطوح میانی همراه با فرآبار شمالی از منطقه البرز مرکزی دارد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز اضافه کرد: پیامد گذر امواج ناپایدار از استان بارش برف و باران به صورت خفیف خواهد بود.

وی با اشاره به بارش برف در ارتفاعات استان، گفت: در حال حاضر شاهد بارش برف و باران در محور کرج - چالوس هستیم، همچنین بیشینه سرعت باد در این محور ۳۰ کیلومتر بر ساعت است.

رحمانیان در بخش دیگری به وضعیت جوی شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آسمان در شهرستان‌های استان ابری همراه با مه‌آلودگی است، وزش باد و بارش برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز دمای هوای شهرستان طالقان را منفی ۴ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد.

کد مطلب 4192371

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