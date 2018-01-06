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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

در دانشگاه فردوسی؛

کارگاه بررسی علل خودکشی دانشجویان برگزار شد

کارگاه بررسی علل خودکشی دانشجویان برگزار شد

کارگاه انگیزه و علل خودکشی دانشجویان و نقش اساتید در پیشگیری آن در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فردوسی، کارگاه انگیزه و علل خودکشی دانشجویان و نقش اساتید در پیشگیری آن توسط مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این کارگاه رئیس مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی کرد.

کد مطلب 4192381

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