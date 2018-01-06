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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی؛

نشست سینمای دینی در ایران معاصر برگزار می شود

نشست سینمای دینی در ایران معاصر برگزار می شود

نشست سینمای دینی در ایران معاصر به همت موسسه آموزشی و پژوهشی اشراق و با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی سه شنبه ۱۹دی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سینمای دینی در ایران معاصر با موضوع «وحدت صورت و معنا در هنرهای نمایشی؛ الهامی از فلسفه اسلامی»، سه شنبه ۱۹دی در محل پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود.

سخنرانان این مراسم، دکتر مهدی همازاده، پژوهشگر و دانش‌آموخته دکترای فلسفه ذهن و دکتر سید مهدی ناظمی، دانش‌آموخته دکتری فلسفه غرب هستند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند به آدرس تهران، تقاطع خیابان حافظ و خیابان سمیه، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، جنب مسجد، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سرای شهید آوینی مراجعه کنند.

حضور در این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 4192382
مهرنوش محمدزاده

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