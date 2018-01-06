نشست سینمای دینی در ایران معاصر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سینمای دینی در ایران معاصر با موضوع «وحدت صورت و معنا در هنرهای نمایشی؛ الهامی از فلسفه اسلامی»، سه شنبه ۱۹دی در محل پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار میشود.
سخنرانان این مراسم، دکتر مهدی همازاده، پژوهشگر و دانشآموخته دکترای فلسفه ذهن و دکتر سید مهدی ناظمی، دانشآموخته دکتری فلسفه غرب هستند.
علاقهمندان برای شرکت در این نشست میتوانند به آدرس تهران، تقاطع خیابان حافظ و خیابان سمیه، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، جنب مسجد، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سرای شهید آوینی مراجعه کنند.
حضور در این نشست برای عموم علاقهمندان آزاد است.
نظر شما