به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه‌ المصطفی العالمیه، آیت‌الله علیرضا اعرافی در دهمین گردهم‌آیی سراسری دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی که در سالن عارف‌الحسینی مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، به فرازهایی از نهج البلاغه به ویژه کلمه قصار ۲۸۰ نهج البلاغه اشاره کرد و اظهار داشت: مولی الموحدین امیر المومنین علی(علیه السلام) در این فراز چهره انسان متعالی وارسته‌ای را تصویر می‌فرمایند که در حقیقت باید الگوی تمام انسان‌های متعهد و معتقد باشد.

وی با تأکید بر این که دنیا در دیدگان امیر المومنین علی(علیه السلام) کوچک و ناچیز است، اظهار داشت: اگر دنیا در چشم ما و شما کوچک باشد از چنان غنایی برخوردار خواهیم شد که هیچکس نمی‌تواند بر ما سیطره پیدا کند؛ چرا که کوچکی دنیا در نزد انسان، آدم را بزرگ و بزرگی دنیا در نزدش انسان را کوچک می‌سازد.

رئیس جامعه المصطفی افزود: کوچکی دنیا مولد بزرگی روح و معنویت شخص انسان بوده، بزرگی دنیای مادی در چشم انسان منتج به کوچکی شخصیت اوست.

وی با بیان این که انسان به همان اندازه که اسیر دنیا باشد، به همان اندازه کوچک می‌شود، خاطرنشان کرد: به هر اندازه که انسان‌ها از اسارت دنیا آزاد شوند و نگاهشان به دنیا تحقیر آمیز باشد، به همان اندازه بزرگ خواهند بود.

آیت الله اعرافی یادآور شد: انسانی که دنیا برای او کوچک باشد در برابر بحران‌ها و سختی‌ها بردبار بوده، در برابر مطامع دنیا خضوع نمی‌کند و آرمان و اهداف خود را از دست نمی‌دهد.

وی با تأکید بر این که دنیا در دیدگان امیر المومنین علی(علیه السلام) کوچک و ناچیز است، اظهار داشت: اگر دنیا در چشم ما و شما کوچک باشد از چنان غنایی برخوردار خواهیم شد که هیچکس نمی‌تواند بر ما سیطره پیدا کند؛ چرا که کوچکی دنیا در نزد انسان، آدم را بزرگ و بزرگی دنیا در نزدش انسان را کوچک می‌سازد.

رئیس جامعه المصطفی افزود: کوچکی دنیا مولد بزرگی روح و معنویت شخص انسان بوده، بزرگی دنیای مادی در چشم انسان منتج به کوچکی شخصیت اوست.

آیت الله اعرافی با بیان این که انسان به همان اندازه که اسیر دنیا باشد، به همان اندازه کوچک می‌شود، خاطرنشان کرد: به هر اندازه که انسان‌ها از اسارت دنیا آزاد شوند و نگاهشان به دنیا تحقیر آمیز باشد، به همان اندازه بزرگ خواهند بود.

وی یادآور شد: انسانی که دنیا برای او کوچک باشد در برابر بحران‌ها و سختی‌ها بردبار بوده، در برابر مطامع دنیا خضوع نمی‌کند و آرمان و اهداف خود را از دست نمی‌دهد.

آیت الله اعرافی با بیان این که کسی که از آمال دنیا رهایی یابد، انسانی بزرگ خواهد بود، افزود: انسانی که از سیطره شهوت‌های دنیایی رهایی یابد، حریص بر مال و تمطعات دنیایی نبوده، اگر به آنها دست یابد، زیاده روی نخواهد کرد.

نگاهی به ویژگی‌های بزرگ‌مردان تاریخ

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که طلاب و روحانیون می‌توانند وارد میدان‌های راهبردی، بزرگ و تحول آفرین شوند، خاطرنشان کرد: با مطالعه در تاریخ بزرگان می‌بینیم که انسان‌های بزرگ، نقطه‌های عطف را ساخته و مدیریت کرده، تحولات بزرگ راهبردی در منطقه و یا در وسعتی به اندازه جهان ایجاد نموده‌اند.

آیت الله اعرافی نقاط عطف و لحظه‌های مهم راهبردی و گذرگاه‌های مختلف تاریخی در ابعاد مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی و ...را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: شیخ مفید عالم بزرگ زمان شناس و موقعیت شناس جهان اسلام، نقطه عطف بزرگ تاریخی را در ابعاد علمی، اجتماعی و سیاسی رقم زد.

وی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن تأکید بر تدریس و تدرس و ارتقاء منزلت و جایگاه علمی، اظهار داشت: حتی یک روز عالم دین، نباید بدون مطالعه و علم اندوزی سپری شود؛ مطالعه و دانش اندوزی مستمر مهمترین ضرورت انجام وظایف الهی است.

رئیس جامعه المصطفی تقویت اخلاق و فرهنگ الهی و مردمی و نیز زی طلبگی را بسیار مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: اخلاق مردمی، زهد و قناعت و نیز آداب و سلوک روحانیت بسیار مهم است.

وی با تأکید بر این که عالم دین باید از شناخت حرکت‌های سیاسی عالم، عمق بصیرت و بینش سیاسی برخوردار باشد، تصریح کرد: جامعه المصطفی در مواجهه با مذاهب اسلامی معتقد به وحدت اسلامی بوده، تعامل با همه مذاهب اسلامی را مهم شمرده، توجه به تعامل و گفت‌وگو با همه ادیان را مورد توجه قرار داده است.

مهم‌ترین وظیفه طلاب و دانش‌آموختگان المصطفی

وی تعامل علمی، اخلاقی، معنوی و حکیمانه با برادران اهل سنت را از مهمترین وظایف طلاب و دانش آموختگان جامعه المصطفی دانست و یادآور شد: جامعه المصطفی امروز تنها نهاد مهم در عالم اسلام است که همزمان به تمام مذاهب اسلامی آموزش وفق با مذهب خودشان را ارائه می‌دهد؛ جامعه المصطفی با پذیرش دانش پژوهانی از مذاهب مختلف اسلامی، مبانی فقهی را بر اساس اندیشه پیروان مذاهب اسلامی ارائه می‌کند.

آیت الله اعرافی در پایان با تاکید بر این که المصطفی منافع و مصالح ملی تمام کشورها، وحدت قومی، نژادی، زبانی و مذهبی تمام سرزمین‌ها را مهم و ارزشمند می‌داند، خاطرنشان کرد: پیام المصطفی پیام علم، دانش و حکمت است؛ باید به مسائل کلان بشری امروز که همه بشریت را مبتلا ساخته توجه نماییم.