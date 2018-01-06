پروژه های عمرانی فدای کمی گرایی شدند/کیفیت نامطلوب پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان با بیان اینکه جلسات شورای برنامه ریزی در دو سطح بودجه ریزی و برنامه ریزی تشکیل شود، بیان داشت: جلسات شورای برنامه ریزی یکی از مهمترین جلسات در سطح استانی است که نمایندگان نظارت ویژه ای بر خروجی این جلسات دارند. از این رو برای جلوگیری از اتلاف وقت و داشتن خروجی مثمرثمر سعی شود این جلسات در دو سطح بودجه و برنامه ریزی برگزار شود.

وی عنوان کرد: تکلیف لایحه بودجه سال ۹۷ به‌زودی مشخص می‌شود گرچه این لایحه تقدیم شده به مجلس هم نقایصی دارد و هم نقاط قوت که در حال بررسی است تا به بهترین شکل به تصویب برسد.

آشوری اظهارداشت: اگر بخواهیم کشور را از این وضعیت خارج کنیم باید شیوه بودجه‌ریزی را عملیاتی کرد. در انجام پروژه‌های عمرانی متأسفانه کمی گرا بودیم و به کیفی سازی توجه نکردیم.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس تصریح کرد: در تمامی حوادث غیرمترقبه که اتفاق می‌افتد و شاهد تخریب پل، بیمارستان، مسکن مهر و بسیاری از ساخت‌وسازها هستیم که به علت همین عدم توجه به کیفیت است.

آشوری ادامه داد: باید نظارت بهتری بر پروژه‌ها باشد و اگر بخواهیم چارچوب اساسی کارها درست رعایت شود نیازمند آن است که هم دستگاه‌های اجرایی خود نظارتی کنند و هم اگر اشکالی بر رویه کارمان باشد مدیر آن دستگاه بپذیرد و اصلاح کند نه آنکه در برابر اقدام ناصحیح صورت گرفته مقاومت شود.

وی با بیان اینکه محصول کار دولت این است که نقشه راه کشور را با بهره‌وری به مقصود برساند و سبب رضایتمندی مردم شود، اضافه کرد: در مجمع نمایندگان استان در مجلس اکنون وحدت و همگرایی ایجادشده و دغدغه تمامی اعضای مجمع یکی است و باید به دنبال کارآمدی و افزایش رضایت مردم باشیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه کیفی سازی پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی باید بازنگری صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: در قشم شاهد بودم که مدیر بهداشت و درمان به دنبال مقاومت در مقابل اعتراض شهروندان به برخی نارسایی‌ها بود درحالی‌که باید مشکل را درک و بپذیریم و برای حل آن به دنبال راهکار باشیم و حتی اگر لازم باشد از طریق نمایندگان قانون را اصلاح کرد.