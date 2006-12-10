راهیابی تکواندوکار ایران به مرحله نیمه نهایی/ مدال برنز افسانه شیخی حتمی شد

به گزارش خبرنگار مهر از دوحه قطر، افسانه شیخی تکواندوکار کشورمان در وزن هشتم بانوان عصر امروز در دیدار یک چهارم نهایی این وزن در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی به مصاف پارا سوپ سوک از تایلند رفت و با کسب برتری 2 بریک برابر این حریف تایلندی به دیدار نیمه نهایی راه یافت.

شیخی راند نخست را با نتیجه یک برصفر به حریف خود واگذار کرد. در راند دوم بدون رد وبدل شدن امتیاز از میدان خارج شد و در راند پایانی به برتری 2بریک رسید. با توجه به تک اخطار بازیکن تایلندی شیخی توانست این دیدار را در مجموع با برتری 2 بریک به اتمام رساند و راهی دیدار نیمه نهایی وزن هشتم بانوان شد.

تا به این لحظه کسب مدال برنز توسط شیخی در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی حتمی شده است. وی در مرحله نیمه نهایی با اوگنیا کارمووا از ازبکستان روبرو خواهد شد.