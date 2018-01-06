  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

معاون استانداری ایلام:

اثربخشی نیرو مهم ترین ملاک در انتخاب کارمندان باشد

اثربخشی نیرو مهم ترین ملاک در انتخاب کارمندان باشد

ایلام-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام بر لزوم عیار قرار دادن اثربخشی نیرو در گزینش کارمندان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز شنبه در همایش روز گزینشگران اظهار داشت: همنگان بر این موضوع اذعان دارند که بخش دولتی از بهره وری و اثربخشی چندانی برخوردار نیست و باید زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم شود.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع قرار نگرفتن افراد در پست های تخصصی نیز از مشکلاتی است که نظام اداری کشور را تهدید می کند.

معاون استانداری ایلام اضافه کرد: نداشتن تخصص در حوزه کاری هر شخص باعث می شود هزینه هایی بر آن دستگاه تحمیل و تا آن نیرو به وزه کاری خود تسلط یابد، مدت زمان زیادی صرف شود.

کرمی گفت: هسته گزینش یکی از نهادهای کمک کار دستگاه ها در این زمینه است که می تواند با بکارگیری دانش و مهارت در سنجش نیروی انسانی، نتایج خوبی را در پی داشته باشد.

وی یادآور شد: منابع مالی همواره با محدودیت مواجه است و آنچه می تواند ساختارها را اصلاح کرده و با وجود محدودیت ها، بهره وری را افزایش دهد، نیروی انسانی کارآمد است.

وی با بیان اینکه بهره وری یکی از مقوله های مهم در برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است، تاکید کرد: بخشی از تولید ناخالص ملی کشور در افق برنامه های مختلف باید از طریق ارتقا بهره وری و نه لزوما افزایش تولید و اشتغال بدست آید.

کد مطلب 4192474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها