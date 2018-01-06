اثربخشی نیرو مهم ترین ملاک در انتخاب کارمندان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز شنبه در همایش روز گزینشگران اظهار داشت: همنگان بر این موضوع اذعان دارند که بخش دولتی از بهره وری و اثربخشی چندانی برخوردار نیست و باید زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم شود.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع قرار نگرفتن افراد در پست های تخصصی نیز از مشکلاتی است که نظام اداری کشور را تهدید می کند.

معاون استانداری ایلام اضافه کرد: نداشتن تخصص در حوزه کاری هر شخص باعث می شود هزینه هایی بر آن دستگاه تحمیل و تا آن نیرو به وزه کاری خود تسلط یابد، مدت زمان زیادی صرف شود.

کرمی گفت: هسته گزینش یکی از نهادهای کمک کار دستگاه ها در این زمینه است که می تواند با بکارگیری دانش و مهارت در سنجش نیروی انسانی، نتایج خوبی را در پی داشته باشد.

وی یادآور شد: منابع مالی همواره با محدودیت مواجه است و آنچه می تواند ساختارها را اصلاح کرده و با وجود محدودیت ها، بهره وری را افزایش دهد، نیروی انسانی کارآمد است.

وی با بیان اینکه بهره وری یکی از مقوله های مهم در برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است، تاکید کرد: بخشی از تولید ناخالص ملی کشور در افق برنامه های مختلف باید از طریق ارتقا بهره وری و نه لزوما افزایش تولید و اشتغال بدست آید.