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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

معاون عمرانی استانداری قزوین:

آموزش مردم برای کاهش خسارت ناشی از حوادث ضروری است

آموزش مردم برای کاهش خسارت ناشی از حوادث ضروری است

قزوین- معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: برای کاهش خسارات ناشی از رویدادهای غیرمترقبه لازم است دستگاه های امدادی مردم را در دوره های آموزشی با نحوه برخورد با حوادث آشنا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در نشست شورای مدیریت بحران استان قزوین که روز شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: کشورمان در معرض دهها حادثه طبیعی است و همه ساله از برخی از آنها دچار خسارت و اسیب می شویم که باید همواره برای مقابله با آنها برنامه ریزی کنیم.

وی افزود:در ۱۶سال گذشته تعداد ۱۶۱ هزار نفر در حوادث و بلایای طبیعی کشور جان باخته اند که این موضوع اهمیت و لزوم آمادگی در برابر حوادث را برای کاهش خسارت های جانی و مالی افزایش داده است.

فرخزاد بیان کرد: در میان حوادث شاید بیشترین آسیب و تهدید از زلزله است که باید با برگزاری دوره های آموزشی همه مردم را با نحوه مقابله با این حوادث آشنا کنیم.

فرخزاد بیان کرد: قزوین به عنوان حوزه امدادرسانی و استان معین منطقه ۹ استان تهران تعیین شده لذا باید برای فعالیتهای امدادی مربوط به حوادث غیر مترقبه در این ناحیه همواره از آمادگی بالایی برخوردار باشیم.

وی افزود: برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده لازم است هماهنگی موثری بین دستگاه های عضو شورای مدیریت بحران استان ایجاد شود و تعامل منطقی در این عرصه ضروری است.

فرخزاد تصریح کرد: با برگزاری عملیات تمرینی و مانورهای مختلف بایدوضعیت آمادگی دستگاهها را در امدادرسانی به حادثه دیدگان ارزیابی کرده و نقاط ضعف آنها را برطرف کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: آموزش اهالی روستاها برای مواجهه مناسب با حوادث طبیعی اهمیت زیادی دارد و باید با حجدی گرفتن نقش دهیاران در روستاها خانه های هلال را در قالب تفاهم نامه در این مناطق تشکیل دهیم.

وی گفت: در کنار برگزاری عملیات تمرینی در قزوین با حضور نیروهای امدادی، اجرای این کار در شهرستان ها نیز لازم است توسط فرمانداری ها پیگیری و اجرا شود.

کد مطلب 4192532

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