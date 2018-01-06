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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

رئیس پارک علم و فناوری البرز:

ظرفیت استقرار شرکت ها در پارک علم و فناوری البرز محدود است

ظرفیت استقرار شرکت ها در پارک علم و فناوری البرز محدود است

کرج- رئیس پارک علم و فناوری البرز با بیان اینکه از ظرفیت موجود به منظور بسط حیطه عملکردی خود استفاده می کنیم، گفت: ظرفیت استقرار شرکت ها در پارک علم و فناوری البرز محدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله ربانی در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز که عصر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه نهم ستاد اقتصاد مقاومتی استان طی سال جاری همکاری فرمانداران با پارک علم و فناوری جهت ایجاد مراکز رشد اقماری مطرح شد.

وی با بیان اینکه از ظرفیت موجود استان در شهرستان های مختلف به منظور بسط و گسترش حیطه عملکردی خود در حوزه علم و فناوری استفاده خواهیم کرد، افزود: ظرفیت استقرار شرکت ها در پارک علم و فناوری البرز محدود است.

رئیس پارک علم و فناوری استان البرز همچنین استفاده از ظرفیت های خالی استان جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان و افزایش زمینه اشتغالزایی پایدار برای جوانان را از جمله اهداف مهم این مجموعه برشمرد و گفت: تا کنون با این مصوبه تعداد ۱۵ نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه شده است.

ربانی با اشاره به اینکه مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی، مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه رویان و مرکز رشد گیاهان دارویی در البرز توسعه و رشد چشمگیری داشته است، ادامه داد: در قالب توسعه اشتغال همچنین توسعه اقتصادی فروش محصولات حدود ۳۰۰ شغل در این بخش در البرز ایجاد شده است‌.

کد مطلب 4192535

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