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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۱۲

نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی:

مسئله اشتغال مربیان سوادآموزی استان با جدیت پیگیری می شود

مسئله اشتغال مربیان سوادآموزی استان با جدیت پیگیری می شود

یاسوج- نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به مسئله اشتغال مربیان سوادآموزی با جدیت پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی بعدازظهر شنبه در دیدار با مسئولین سوادآموزی استان افزود: با توجه به شرایط موجود  وبررسی وضعیت نیروی انسانی تلاش ما بر این است که تصمیمات مطلوبی در راستای اشتغال این قشر اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه مجلس نگاه مثبتی به موضوع مربیان سوادآموزی دارد، گفت: آموزش پایه و اساس پیشرفت در یک جامعه است و توجه به معیشت آموزش دهندگان یک ضرورت اساسی است.

زارعی تصریح کرد: طبق فرمایشات امام خمینی (ره)، ارتقای آگاهی و دانش بزرگسالان نوسواد در زمینه های گوناگون به استقلال فرهنگی و علمی کشور می انجامد.

وی بیان داشت: دانش آموزانی که پدر و مادرشان از نعمت سواد برخورداند، می توانند در زمینه تحصیل رشد و تعالی بیشتر و یهتری داشته باشند و باید فرزندان نیز در این راستا تلاش کنند.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: با بررسی و تحقق خواسته های این مربیان بخشی از مشکل اشتغال مرتفع می شود.

عدل هاشمی پور افزود: پرونده های مربوط به آموزشیاران و آموزش دهندگان با سابقه قبل از سال۹۲ مجموعه سوادآموزی بازدید و بررسی شده است.

وی افزود: نمایندگان استان در این راستا از هیچ کوششی فروگذاری نخواهند کرد.

کد مطلب 4192536

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