٦٠٠٠ انشعاب غیرمجاز در استان البرز شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز که عصر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه باید از وضعیت موجود منابع آبی حمایت کرد و نسبت به بهبود این اوضاع قدم برداشت، اظهار کرد: تکمیل مجتمع آب رسانی آتشگاه_ نوجان و آیت طالقانی در شهرستان طالقان از جمله اقداماتی محسوب می شود که پیرو وظایف محوله و در راستای جلسات اقتصاد مقاومتی انجام گرفته است.

وی پروژه آب رسانی تک‌روستایی به منظور رفع مشکل آب ۳۱ روستا و جلوگیری از آلودگی آب منابع تامین آب شرب تهران از طریق دفع بهداشتی فاضلاب روستاهای البرز را از دیگر اقدامات انجام گرفته عنوان کرد و افزود: ساماندهی فاضلاب و اجرای تصفیه خانه روستای ولایت رود و حسنکدر صورت گرفته است.

رئیس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرز ضمن ابراز گلایه نسبت به وجود مشکلات مالی در این بخش، تصریح کرد: تکمیل عملیات اجرایی تعداد ۲ مجتمع آب رسانی در شهرستان های استان از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

حسن زاده تداخل حریم روستاها و اجرای پروژه های حریم راه ها که مورد مخالفت راهداری و مطالبه خسارات سنگین قرار می گیرد را از مشکلات موجود در بخش روستاها عنوان کرد و گفت: عدم آگاهی پیمانکاران به نحوه استفاده از اسناد خزانه، رشد بی رویه جمعیت غیر دائم روستاها، استفاده غیر مجاز از انشعاب آب به صورت آشکار و پنهان و تغییر کاربری اراضی از دیگر مشکلات پیش رو است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶ هزار انشعاب غیر مجاز در سطح استان شناسایی شده است، ادامه داد: حفاری چاه های غیر مجاز باعث افت آب های زیرزمینی شده است.

همچنین خسرو ارتقایی معاون استاندار البرز در ادامه با بیان اینکه فاضلاب بیش از ۱۰۰ روستا در مسیر کرج_چالوس به صورت چشمه گیر بوده و آسیب جدی به محیط زیست وارد می کند، گفت: اگر هر ساله مشکل فاضلاب ده روستا برطرف شود اقدام شایان توجهی خواهد بود.